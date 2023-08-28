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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 28 августа 2023
Хетафе
28.08.2023, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
84'
Б. Майорал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Алавес
90'
+2
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Абкар
90'
+2
Замена
А. Бланко
️️️️
К. Бенавидес
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Б. Майорал
90'
87'
Замена
А. Реббах
️️️️
Х. Алькаин
87'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
А. Гевара
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Майорал
84'
83'
Желтая карточка
А. Абкар
83'
Желтая карточка
Х. Алькаин
76'
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
Желтая карточка
Д. Дуарте
72'
Замена
Порту
️️️️
Х. Иглесиас
71'
Замена
О. Альдрете
️️️️
С. Митрович
62'
Замена
К. Аленья
️️️️
Х. Мата
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
30
Горка Ривера
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Алавес
41
Гаиска Гарсия
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
28
Андер Санчес
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
3-2-1-3
13
Сорья
23
Митрович
17
Альварес
2
Джене
22
Дуарте
2
Иглесиас
88
Максимович
9
Латаса
17
Мата
9
Майорал
4-1-2-2-1
1
Сивера
2
Горосабель
5
Абкар
15
Седлар
5
Дуарте
23
Бенавидес
6
Гевара
18
Гуриди
70
Алькаин
11
Риоха
19
Кике
9
Майорал
26
Ангилери
26
Ангилери
9
Майорал
23
Митрович
15
Альдрете
15
Альдрете
23
Митрович
17
Мата
10
Аленья
10
Аленья
17
Мата
2
Иглесиас
10
Порту
10
Порту
2
Иглесиас
5
Абкар
16
Марин
16
Марин
5
Абкар
23
Бенавидес
8
Бланко
8
Бланко
23
Бенавидес
70
Алькаин
21
Реббах
21
Реббах
70
Алькаин
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
6
Гевара
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
6
Гевара
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
41
Гаиска Гарсия
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Остались в запасе
41
Гаиска Гарсия
ВР
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
26
Хоседа Альварес
ПЗ
28
Андер Санчес
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Алавес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Okko
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