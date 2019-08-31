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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 31 августа 2019
Хетафе
31.08.2019, суббота, 20:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Алавес
24'
Х. Молина
31'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Алавес
89'
Желтая карточка
М. Вакасо
Желтая карточка
М. Бергара
89'
Желтая карточка
М. Арамбарри
33'
31'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
Пас отдал
М. Кукурелья
24'
Желтая карточка
Х. Молина
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Тачи
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
7
Лукас
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
22
Суарес
2
Джене
6
Кабрера
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
76
Файр
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
3-2-3-1
1
Сивера
3
Марин
19
Эли
5
Лагвардия
22
Видаль
5
Дуарте
17
Пина
19
Гарсия
22
Вакасо
13
Хоселу
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Тачи
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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