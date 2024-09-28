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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Алавес
Хетафе - Алавес: обзор матча 28 сентября 2024
Хетафе
28.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
42'
М. Арамбарри
58'
Л. Милья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Алавес
90'
+4
Желтая карточка
К. Висенте
Желтая карточка
А. Родригес
90'
+3
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Уче
89'
81'
Желтая карточка
Кике
Желтая карточка
М. Арамбарри
78'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Б. Йылдырым
74'
70'
Желтая карточка
А. Бланко
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
А. Сола
70'
69'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Т. Мартинес
Желтая карточка
А. Сола
67'
62'
Желтая карточка
А. Сивера
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Милья
58'
55'
Замена
А. Бланко
️️️️
К. Бенавидес
55'
Замена
М. Санчес
️️️️
А. Абкар
55'
Замена
С. Моуриньо
️️️️
А. Седлар
46'
Замена
Кике
️️️️
К. Мартин
45'
Желтая карточка
К. Бенавидес
ГОЛ! 1:0!
М. Арамбарри
42'
31'
Желтая карточка
А. Абкар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
(К)
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Кике
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
25
Беррокаль
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
4-1-1-1-3
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
24
Диарра
23
Бенавидес
19
Хордан
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
19
Стоичков
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
5
Абкар
23
Санчес
23
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
6
Моуриньо
6
Моуриньо
15
Седлар
23
Бенавидес
8
Бланко
8
Бланко
23
Бенавидес
77
Мартин
19
Кике
19
Кике
77
Мартин
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
7
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
24
Офсайды
4
2
Количество передач
205
255
Сейвы
1
6
Точность передач %
54
57
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.48
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Алавес
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
- : -
04.12.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Исидро Диас де Мера Эскудерос
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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