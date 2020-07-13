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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Хетафе
Алавес - Хетафе: обзор матча 13 июля 2020
Алавес
13.07.2020, понедельник, 20:30
Испания. Примера, 36 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Хетафе
90'
+7
Замена
Ф. Файр
️️️️
Э. Кабако
90'
+7
Замена
Ф. Файр
️️️️
Х. Мата
90'
+2
Замена
А. Ндиайе
️️️️
М. Кукурелья
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Лукас
89'
Замена
Тачи
️️️️
М. Агиррегабирия
89'
83'
Замена
У. Дуро
️️️️
Джейсон
Желтая карточка
Р. Эли
82'
Замена
В. Камараса
️️️️
Т. Пина
81'
Желтая карточка
В. Лагвардия
75'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
О. Бурк
74'
Желтая карточка
М. Гарсия
56'
35'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
21'
12'
Желтая карточка
М. Кукурелья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Оливер Бурк
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Луис Риоха
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-3-3
13
Роберто
3
Марин
5
Лагвардия
19
Эли
20
Агиррегабирия
19
Гарсия
17
Пина
7
Мендес
7
Лукас
13
Хоселу
7
Бурк
4-1-2-1-2
13
Сорья
17
Оливера
23
Кабако
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
8
Арамбарри
88
Максимович
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
7
Лукас
17
Сайнс
17
Сайнс
7
Лукас
20
Агиррегабирия
5
Тачи
5
Тачи
20
Агиррегабирия
7
Бурк
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
7
Бурк
17
Пина
6
Камараса
6
Камараса
17
Пина
17
Мата
76
Файр
76
Файр
17
Мата
17
Кукурелья
21
Ндиайе
21
Ндиайе
17
Кукурелья
23
Джейсон
9
Дуро
9
Дуро
23
Джейсон
Остались в запасе
Алавес
Хетафе
11
Луис Риоха
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
11
Луис Риоха
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
8
Пере Понс
ОП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
Остались в запасе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Алавес - Хетафе
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Мендисорроса
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