Большая сенсация в Примере. Эта команда уже обыгрывала «Реал»

«Манчестер Сити» отдает сюда талантливые кадры, а на развитие клуба повлиял брат Гвардиолы.

Провалы и тюрьма

«Жирона» должна была попасть в Примеру еще в июне 2015 года. Перед последним туром Сегунды команда опережала в борьбе за второе место «Спортинг» на два очка. Чтобы напрямую выйти в Примеру, каталонцам нужно было дома победить «Луго». На 93-й минуте счет был 1:0 в пользу «Жироны». Истекали последние добавленные секунды, когда игрок «Луго» Кабалеро замкнул навес с фланга. В параллельной игре хихонский «Спортинг» расправился с «Бетисом» и вместе с «огуречными» напрямую вышел в Примеру.

В первой игре плей-офф «Жирона» на чужом поле разгромила «Сарагосу» (3:0). На родном стадионе «Монтиливи» оставалось не растерять преимущество. Болельщики предвкушали скорый выход в высший дивизион, но к 71-й минуте «Сарагоса» забила четырежды! Адай, упустивший того самого Кабалеро, счет сократил, но все решило правило гостевого гола. «Жирона» чудесным образом осталась в Сегунде.

«Этому не может быть простых объяснений. Моя команда показывала отличный футбол весь сезон, но в Примеру опять выходят другие» – разводил руками Хосеп Дельгадо. Кошмары президента «Жироны» только начинались. Через несколько месяцев он был вынужден бежать в Польшу, где его поймали полицейские. Дельгадо сейчас находится в варшавской колонии за финансовые махинации. Он вложил в клуб более 20 миллионов евро, но «Жирона» пошла другим путем.

Гвардиола и «Ман Сити»

Пока вершилось правосудие над Дельгадо, контакты с клубом начал налаживать Пере Гвардиола – брат того самого Пепа. Пере являлся одним из самых влиятельных агентов Испании. Он вел дела Хави, Иньесты и Луиса Суареса. Пере убедил арабских бизнесменов инвестировать в испанский клуб, никогда не выходивший в Примеру. О сотрудничестве стало известно, когда каталонцы с четвертой попытки все-таки просочились в Примеру. Случилось это в прошлом сезоне. Тогда все тоже могло не сойтись: в последних девяти матчах Сегунды «Жирона» победила всего дважды.

«Болельщики «Жироны» за последние годы перетерпели немало разочарований. Они заслуживают видеть стабильно хорошие результаты, и мы им в этом поможем», – заявил Пере Гвардиола. В этом сезоне «Жирона» де-факто стала фарм-клубом «Манчестер Сити». У англичан арендованы Маффео, Гарсия, Луис, Морено и Кайоде. Бюджет «Жироны» при этом увеличен до 50 миллионов евро.

Каталонцы не изменили себе и в новый сезон вкатились с привычной схемой 3-4-1-2. В историческом дебютном матче «Жироны» в Примере команда при своих болельщиках обыгрывала «Атлетико», но упустила преимущество в два мяча. В следующих семи турах они обыграли только безнадежную «Малагу».

По ходу сезона один за другим начали выбывать центральные защитники. Сначала вылетел капитан и живая легенда «Жироны» Педро Алькала, а потом сломались Эспиноса с Муньесой. Когда давление обстоятельств достигло критической отметки, «Жирона» начала побеждать всех подряд. Команда Пабло Мачина впервые в истории обыграла «Эспаньол» в каталонском дерби (1:0) и оказалась в одном шаге от зоны Лиги Европы!

Эксперименты

У «Жироны» травмированы семь игроков основы. Из-за этого Пабло Мачин выпустил в центре обороны экспериментальное трио Тимор-Хуанпе-Рамальо. Когда стало понятно, что нынешний «Эспаньол» не в состоянии предложить гостям что-то внятное, один из защитников регулярно стал ходить вперед. Чаще всего им оказывался 24-летний Рамальо. Примечательно, что победный гол «Эспаньолу» забил его партнер по обороне Тимор.

Еще одна задача трио центрбеков – обеспечивать необходимую подстраховку на флангах, и здесь мы подходим к специфической роли «крайков». Как правило, новички лиги действуют строго по схеме 5-4-1 или 5-3-2, в которых бровочники редко заходят на чужую половину поля. От этого теряется острота на флангах, игра команды в атаке становится малочисленной и предсказуемой.

Пабло Мачин учел этот нюанс и слепил из Мохики и Маффео универсалов. Особенно хорош Пабло Маффео, который по ходу сезона уже закрыл Роналду и Месси. Но если из-за специфического футбола «Барселоны» шансов у Маффео на быстрые проходы по флангу было совсем немного, то в игре с «Реалом» Пабло больше играл в атаке. Именно с победы над «Реалом» (2:1) у «Жироны» началась сказка.

«В футболе мелочей не бывает», – эту поговорку хорошо знает Мачин. Тренер «Жироны» детально изучил игру «Эспаньола» и лишил соперника мяча. Дуэт нападающих Стуани-Порту при активной поддержке Борхи Гарсии становились в линию перед защитниками «Эспаньола». Пере Понс и Алекс Гранель прессинговали вторым темпом: временами расположение «Жироны» в прессинге напоминает структуру пяти Олимпийских колец.

Перспективы

У «Жироны» все не так хорошо. Легкая безбашенность – элемент, который характеризует «Жирону» последних лет. До игры с «Эспаньолом» «Жирона» либо с трудом удерживала преимущество, либо авантюрно его разбазаривала. В матчах с «Алавесом» (2:3) и «Атлетико» (2:2) каталонцы вели в два мяча. Еще в одной встрече с «Бетисом» (2:2) нападающий «Жироны» Порту забил, казалось бы, победный гол на 93-й минуте.

Отсутствие опыта – то, что не позволит «Жироне» в этом сезоне попасть в Лигу Европы. «К 25 годам я всего однажды сыграл в Примере – за родную «Валенсию». Сейчас 30 августа, и я до сих пор не осознал, что вновь стану игроком Примеры», – говорил нападающий Порту перед матчем с «Манчестер Сити». В той товарищеской игре форвард забил победный гол, а потом забивать в чемпионате. Энергичный и полный новый сил Порту видится идеальным партнером для 30-летнего Кристиана Стуани – талантливого, но недооцененного нападающего.

Недооцененных в «Жироне» собралась целая команда. Левый защитник Карлес Планас доходил с «Сельтой» до полуфинала Лиги Европы, но так и не дождался предложений от топ-клубов. Марк Муньеса воспитывался в «Барселоне» и привлекался к играм с основой. «Его пройти не так-то просто», – как-то заявил сам Лео Месси. Увы, многообещающая карьера Муньесы скатилась до «Жироны», где Марк пытается вернуться в большую игру.

Перед матчем с «Эспаньолом» Пабло Мачин дал пресс-конференцию. «У нас все хорошо, и мы далеки от пораженческих настроений в преддверии выезда на «Корнелью Эль Прат». Если нас называть пессимистами, то какие настроения витают в других командах?» – ответил Мачин, а через 24 часа выиграл малое каталонское дерби. «Жирона» ловит кайф от матчей Примеры. При поддержке семейства Гвардиолы можно ждать от команды чего-то серьезного.

«Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил