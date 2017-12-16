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    «Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил


    4
    Голосов: 4
    16.12.2017 22:50
    «Сити» последовательно вынес всех конкурентов. Их уже не остановить.

    В главном матче этих выходных «Манчестер Сити» нашинковал на части «Тоттенхэм»: ворота Льориса прошили Гюндоган, Де Брюйне и Стерлинг (дважды). Остановить команду Пепа Гвардиолы не представляется возможным – это признают даже его главные конкуренты. «Борьба за титул в этом сезоне завершена. Конечно, мы все попытаемся приблизиться к «Сити», но если у них не будет спада, то они станут чемпионами», – говорит Юрген Клопп.

    Вот несколько простых фактов, чтобы вы оценили величие «Сити»:

    • С начала сезона «горожане» потеряли только два очка в рамках АПЛ. Постарался «Эвертон», который уперся против Гвардиолы в матче второго тура (1:1).
    • На данный момент будущий чемпион Англии одержал 16 побед подряд в чемпионате – это абсолютный рекорд АПЛ. Предыдущий рекорд (14 побед подряд) на протяжении многих лет удерживал «Арсенал».
    • В первом круге «Сити» обыграл всех основных конкурентов: «Ливерпуль» (5:0), «Челси» (0:1), «Арсенал» (3:1), «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэм» (4:1).
    • В 18 матчах этого сезона «Сити» забил 56 голов в ворота соперников. В среднем это больше, чем три гола за игру.
    • После победы над «Тоттенхэмом» Гвардиола оторвался от Моуринью уже на 14 очков.

    Кажется, Пепу удалось построить в Манчестере мини-«Барселону»: такого преимущества одной английской команды над всеми остальными мы не наблюдали уже давно. Даже «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса побеждал с каким-никаким, но скрипом. А тут – асфальтоукладочная машина проехалась по конкурентам и никого не заметила.

    В начале года мы благодарили Гвардиолу за наивную (как казалось тогда) попытку победить в английском чемпионате по своим испанским правилам: «Футбол Гвардиолы в своих лучших проявлениях – это ни больше ни меньше произведение искусства, воплощенная в передачах и перемещениях игроков эстетика. И самое главное, что Пеп всегда пытается в эту красоту играть – даже в тех случаях, когда можно наткнуться на остроконтратакующего соперника и пораниться о его шипы, тренер «Манчестер Сити» не будет прятаться в оборонительный панцирь подальше от своей мечты».

    В итоге упорство Пепа дало свои плоды. Теперь кажется, что для «Манчестер Сити» нет ничего проще, чем пачками уничтожать соперников по АПЛ. А ведь всего год назад «Сити» пропускал по четыре мяча от «Лестера» и «Эвертона», и кто-то даже поговаривал об отставке Гвардиолы. Но он снова всех опередил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +600

      polozovs 20 декабря 2017, 11:21

      опрос под статьей порадовал с одним вариантом ответа ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67642

      portero 19 декабря 2017, 19:27

      однако еще долго играть, всё может произойти , рано чемпионом назначать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 18 декабря 2017, 16:59

      Нефте-доллары сделали своё дело...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 18 декабря 2017, 12:29

      Во-первых - сезон еще не окончен и окончательный результат не известен. Или автор себя за бога уже мнит
      Во-вторых - такой отрыв не феноменален. И такое уже бывало, и не так давно. Например по итогам 2003/2004 - отрыв (итоговый) 11 очков. А в 2011/2012 и вовсе 19.
      Не спешите лепить богов. Такое бывало, но такое в Англии вовсе не норма и нормой не станет, во всяком случае в обозримом будущем.

      0
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 17 декабря 2017, 18:02

      в декабре кого то утверждать чемпионом рановато все таки... если после Boxing day отрыв будет приблизительно такой же, то 99% чемпионы..
      с любой командой спад может произойти..

      1
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 декабря 2017, 13:21

      Секрет Пепа раскрыт)))
      Гвардиола, Манчини и другие тренеры-транжиры мирового футбола
      https://bombardir.ru/posts/3522

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 17 декабря 2017, 11:50

      ну в Англии это происходит из года в год кто то отрывается и ручкой помахали всем

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 декабря 2017, 06:55

      а опрос то без вариантов, что Сити чемпион на 100% уже !!???

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 16 декабря 2017, 23:48

      Гвардиола доказал что испанский футбол намного сильнее английского. Вот результат-испанский стил опережает после 18 туров своего преследователья на 14 ! очков. Нечего кричать о равенстве команд в англии. Там промто обычные средняки.Барса и Реал сделали бы тоже самое в Англии что Сити. На сегодня даже Атлетико Мадрид и Валенсия намного сильнее английских команд .(кроме сити)

      1
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      Рейтинг: +167

      k2-91 > nelez 17 декабря 2017, 12:23

      Испанский футбол конечно хорош, их философия игры куда интереснее Английского взгляда на футбол! Но если Атлетико Мадрид так силён, то почему он вылетел в лигу Европы, а слабый Английский Челси из их группы вышел? А сила Барсы и Реала во многом от того, что они получают почти все деньги от просмотров Ла лиги, а Атлетико Мадрид, Валенсия и др. ели сводят концы с концами, и получается в итоге неинтересный чемпионат из двух команд, где когда - никогда выстрелят Валенсии, Атлетико Мадриды и т.д.

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      Рейтинг: +214

      Yurini > nelez 17 декабря 2017, 19:58

      испанский футбол предсказуемый! АПЛ Лучше!

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      Рейтинг: +617

      nelez > Yurini 19 декабря 2017, 19:42

      В этом году , после 18 игр уже ясно кто чемпион Англии. Предсказание это. А в Ла лиге интрига остается до последнего свистка.

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      Рейтинг: +214

      Yurini > nelez 19 декабря 2017, 20:05

      в Общем АПЛ намного лучше! Мужской футбол на характере и борьбы до самого свистка! И нынешний отрыв Сити это большааая редкость для АПЛ! В Ла Лиге всегда так!

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      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 16 декабря 2017, 23:07

      С Победой!!!

      0
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