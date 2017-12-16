«Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил

«Сити» последовательно вынес всех конкурентов. Их уже не остановить.

В главном матче этих выходных «Манчестер Сити» нашинковал на части «Тоттенхэм»: ворота Льориса прошили Гюндоган, Де Брюйне и Стерлинг (дважды). Остановить команду Пепа Гвардиолы не представляется возможным – это признают даже его главные конкуренты. «Борьба за титул в этом сезоне завершена. Конечно, мы все попытаемся приблизиться к «Сити», но если у них не будет спада, то они станут чемпионами», – говорит Юрген Клопп.

twit text — B/R Football (@brfootball) December 16, 2017

Вот несколько простых фактов, чтобы вы оценили величие «Сити»:

С начала сезона «горожане» потеряли только два очка в рамках АПЛ. Постарался «Эвертон», который уперся против Гвардиолы в матче второго тура (1:1).

На данный момент будущий чемпион Англии одержал 16 побед подряд в чемпионате – это абсолютный рекорд АПЛ. Предыдущий рекорд (14 побед подряд) на протяжении многих лет удерживал «Арсенал».

В первом круге «Сити» обыграл всех основных конкурентов: «Ливерпуль» (5:0), «Челси» (0:1), «Арсенал» (3:1), «МЮ» (1:2) и «Тоттенхэм» (4:1).

В 18 матчах этого сезона «Сити» забил 56 голов в ворота соперников. В среднем это больше, чем три гола за игру.

После победы над «Тоттенхэмом» Гвардиола оторвался от Моуринью уже на 14 очков.

Кажется, Пепу удалось построить в Манчестере мини-«Барселону»: такого преимущества одной английской команды над всеми остальными мы не наблюдали уже давно. Даже «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса побеждал с каким-никаким, но скрипом. А тут – асфальтоукладочная машина проехалась по конкурентам и никого не заметила.

twit text — Manchester City (@ManCity) December 16, 2017

В начале года мы благодарили Гвардиолу за наивную (как казалось тогда) попытку победить в английском чемпионате по своим испанским правилам: «Футбол Гвардиолы в своих лучших проявлениях – это ни больше ни меньше произведение искусства, воплощенная в передачах и перемещениях игроков эстетика. И самое главное, что Пеп всегда пытается в эту красоту играть – даже в тех случаях, когда можно наткнуться на остроконтратакующего соперника и пораниться о его шипы, тренер «Манчестер Сити» не будет прятаться в оборонительный панцирь подальше от своей мечты».

В итоге упорство Пепа дало свои плоды. Теперь кажется, что для «Манчестер Сити» нет ничего проще, чем пачками уничтожать соперников по АПЛ. А ведь всего год назад «Сити» пропускал по четыре мяча от «Лестера» и «Эвертона», и кто-то даже поговаривал об отставке Гвардиолы. Но он снова всех опередил.