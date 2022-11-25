-
-
-
-
06.02.2017 19:4544-летний вратарь вывел сборную Египта в финал турнира. Лидеры сборной Камеруна не поехали на Кубок Африки, но и без них команда завоевала трофей. «Бомбардир» рассказывает, почему африканский футбол – самая искренняя и чистая игра в мире, где зажигают будущие звезды РФПЛ.7
-
26.01.2017 10:00«Мы были лучшими, но все равно проиграли». 5 тенденций Кубка Африки – турнира, который вы не смотритеВ этом году Кубок Африки исчез с общедоступных экранов. Но играют там по-прежнему весело. «Бомбардир» рассказывает и показывает все самое веселое, что произошло на групповом этапе забытого турнира.2
-
11.01.2017 10:00Европейский футбол в середине января резко обеднеет. Африканские легионеры едут на родной континент, чтобы сыграть на Кубке Африки. «Бомбардир» рассказывает, почему этот турнир – самое важное из того, что вы можете увидеть зимой.5
-
28.11.2016 19:00«F*** off!» — кричал на всех Ибрагимович. Интервью защитника «Анжи» Менсы — о расизме и руке Суареса на ЧМ-2010Ганский защитник «Анжи» Джонатан Менса в интервью Ульяне Лукьянченко рассказал, как ему помогают мотивирующие цитаты, кто учит Дзюбу французскому языку, и наметил, где «Анжи» хочет закончить сезон.1
-
-
-
06.09.2016 21:35«Краснодар» приобрел грузинского футболиста. «Зениту» нужен игрок «Бенфики». Дюрица обвинил в предвзятости судей матча Словакия – Англия. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.2
-
-
-
-
08.08.2016 22:45«Спартак» и «Краснодар» – во главе таблицы РФПЛ. Россия и Турция сыграют товарищеский матч. Дайджест событий дня«Зенит» готов потратить 20 миллионов на игрока «Браги». Роналду и Бэйл пропустят битву за Суперкубок Европы. Манчини лишился работы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.8
-
07.05.2016 16:00«В конце моей карьеры люди найдут себе новую жертву». Асамоа Гьян – футболист, которого никто не любитДанил Замалетдинов рассказывает об одном из самых загадочных африканских футболистов, который в 25 лет был номинирован на «Золотой мяч», в 27 уехал в ОАЭ, а сейчас зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.5