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    Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой


    3
    Голосов: 4
    06.09.2016 18:55
    Россия провела второй матч под руководством Станислава Черчесова, победив команду Ганы во главе с Авраамом Грантом. «Бомбардир» отследил главные события игры.

    Матч Россия – Гана прошел на стадионе «Локомотив», и наша команда победила благодаря точному удару Смолова. Кстати с ганцами российские фуболисты играли впервые в своей истории.

    Онлайн матча Россия – Гана – 1:0

    Сыграли сегодня в традиционной бордовой форме. В которой, к сожалению, ни разу не побеждали на двух предыдущих крупных турнирах.

    Ганцы свой состав объявили еще днем.

    А потом с удовольствием погуляли по Москве.

    Какая замечательная история о ганских студентах, которые 10 часов ехали на автобусе из Белгорода в Москву, чтобы попасть на матч.

    А вот и наш состав.

    Сегодня есть, с чем поздравить Василия Березуцкого!

    Федор Смолов открыл счет в середине первого тайма! Голевой пас на счету Самедова. Первый гол сборной при Черчесове, между прочим.

    Мог случиться и второй гол, мяч едва не залетел в ворота Ганы из-за курьезной ошибки вратаря.

    Пейзаж был красив. В матче были минуты, когда лучше было полюбоваться только им.

    Сборная России победила Гану с минимальным счетом, в том числе и благодаря нескольким сэйвам Игоря Акинфеева в концовке.

    1:0, Черчесов не всем будет доволен, но на сегодня он – победитель. Хоть и очень мрачен на картинке ниже.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, Twitter сборной России
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 сентября 2016, 08:18

      Ребята старались показать свои возможности перед новым тренером сборной! Но Черчесову работы еще очень много!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 7 сентября 2016, 05:58

      Ну давайте начните слюни пускать и стонать, что команда еще не сыграна, вот потренируются и огого всех порвут.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 7 сентября 2016, 00:15

      Повезло

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 6 сентября 2016, 22:15

      Сборной не было и нет. Команда не знает во что играет . Нет ни мысли, ни плана, ни индивидуальных действий. Были бы проходы по бровке, если бы, бездарь Шатов видел, что люди открываются на фланг, а он играет не понятно кому, куда и вообще во что. Березуцкий - полный ноль, умеет пасоваться с Акинфеевым и выносить мяч на отбой, лишь бы куда.Защитой не руководит, потому что сам не понимает , что надо делать в той или иной ситуации. Сейчас все команды играют касание, за счет этого выигрывают пространство и создают опасные ситуации, а наши не могут мяч обработать, не то что сыграть в одно касание. Двое трое бегут, а остальные стоят, устали. Это , что футбол? Сам Черчесов то , понимает во что играет? Какая у него тактика, схема , план на игру?

      -3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 6 сентября 2016, 21:03

      Очень блекло. Обновлённая мало чем отличается от прежней сборной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Касабланка > BoltCX 7 сентября 2016, 06:48

      чё пи..дишь, прежняя сборная ходила, а эта весь матч бегала и в отборе играли хорошо

      0
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