Сборная России выиграла первый матч при Черчесове. Ключевые моменты матча с Ганой

Россия провела второй матч под руководством Станислава Черчесова, победив команду Ганы во главе с Авраамом Грантом. «Бомбардир» отследил главные события игры.

Матч Россия – Гана прошел на стадионе «Локомотив», и наша команда победила благодаря точному удару Смолова. Кстати с ганцами российские фуболисты играли впервые в своей истории.

Онлайн матча Россия – Гана – 1:0

Сыграли сегодня в традиционной бордовой форме. В которой, к сожалению, ни разу не побеждали на двух предыдущих крупных турнирах.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2016 г.

Ганцы свой состав объявили еще днем.

twit text — Ghana FA (@ghanafaofficial) 6 сентября 2016 г.

А потом с удовольствием погуляли по Москве.

Какая замечательная история о ганских студентах, которые 10 часов ехали на автобусе из Белгорода в Москву, чтобы попасть на матч.

twit text — Ghana FA (@ghanafaofficial) 6 сентября 2016 г.

А вот и наш состав.

Сегодня есть, с чем поздравить Василия Березуцкого!

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2016 г.

Федор Смолов открыл счет в середине первого тайма! Голевой пас на счету Самедова. Первый гол сборной при Черчесове, между прочим.

Мог случиться и второй гол, мяч едва не залетел в ворота Ганы из-за курьезной ошибки вратаря.

Пейзаж был красив. В матче были минуты, когда лучше было полюбоваться только им.

Сборная России победила Гану с минимальным счетом, в том числе и благодаря нескольким сэйвам Игоря Акинфеева в концовке.

1:0, Черчесов не всем будет доволен, но на сегодня он – победитель. Хоть и очень мрачен на картинке ниже.