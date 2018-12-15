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15.12.2018 19:512
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25.01.2016 19:26Голкипер «Браги» Станислав Крицюк подписал контракт с «Краснодаром» и впервые сыграет в РФПЛ. До этого он лишь в юности выступал во втором дивизионе. Вспоминаем других русских игроков, о которых мы узнали после выступлений за зарубежные клубы.6
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02.11.2015 20:40Первая осечка «Баварии» в текущем сезоне, новые победные похождения «Боруссий» и «Ганновер», который теперь еще дальше от зоны вылета. «Бомбардир» - о самых значимых событиях 11-го тура Бундеслиги.