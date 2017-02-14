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14.02.2017 20:45Рэшфорд может покинуть «Манчестер Юнайтед». «Манчестер Сити» лишился своей новой звезды на 2-3 месяца. «Амкар» подписал голкипера «Балтики». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.6
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30.09.2016 22:00Игроки РФПЛ – снова в числе лучших по итогам тура ЛЕ. «Зенит» забил больше всех в Европе за сентябрь. Ибрагимович не уехал в Китай даже за 100 миллионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.9
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29.07.2016 17:30Всего год назад «Днепр» чуть не выиграл еврокубок и был готов разбавить лидерство «Динамо» и «Шахтера» в чемпионате Украины. Сейчас клуб, который едва не погиб, живет в абсолютно другой реальности. «Бомбардир» показывает хронику того, как «Днепр» все потерял, но все равно уцелел.6
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23.02.2016 23:30Увольнение ван Гаала обойдется «МЮ» в 10 миллионов фунтов. Азар покинет «Челси» только ради трансфера в «Реал». Форвард сборной Украины Селезнев усилит «Кубань». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.1
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12.02.2016 18:00«Шахтер» все-таки продал Тейшейру втридорога, а «Динамо Киев» просит за Драговича 30 млн евро. Однако украинский футбол славен не только качественными легионерами из большой двойки, но и талантливыми игроками с украинским паспортом. «Бомбардир» нашел «новых» Шевченко, Гусева и Коноплянку не только в Киеве и Донецке, но также в Испании и России.7