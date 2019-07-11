-
11.07.2019 17:26Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook поделился новостями по мотивам заседание Исполкома УАФ. – Замечательная новость для всей футбольной Украины! Исполком УАФ принял решение об увеличении количества клубов-участников УПЛ.
-
-
-
-
-
14.03.2016 17:42
-
-
26.01.2016 16:10«Спартак» нуждается в обновлении линии нападения. На место Юры Мовсисяна, уехавшего в МЛС, сватают Лоика Реми из «Челси». Блог «Штрафная площадь» предлагает более реальные альтернативы, которые могут быть интересны в условиях финансового кризиса.8
-