Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Петроблог Все блоги -

    Это успех!

    14 марта 2016
    Под катом расскажу, что такое успех...

    Ура!!! Днепр молодцы!!! Спасибо Вам!

    Кричалочка:
    «Да-да-да, Днепр Шахту анана!!!»

    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11