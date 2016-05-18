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    Пять лучших финалов Лиги Европы


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    Голосов: 0
    18.05.2016 18:00
    Через несколько часов «Ливерпуль» и «Севилья» сойдутся в битве за второй по значимости клубный европейский трофей. «Бомбардир» предлагает вспомнить самые крутые финалы Кубка УЕФА и Лиги Европы за этот век.

    «Ливерпуль» – «Депортиво Алавес» – 5:4

    Когда: 2001 год

    Испанский «Депортиво Алавес» стал во многом сенсационным участником того финального матча. По ходу турнира испанцы проходили соотечественников из «Райо Вальекано», немецкий «Кайзенслаутерн». «Ливерпуль» в это время бился с «Порту», побеждал «Барселону». В финале англичанам прочили легкую прогулку, но матч неожиданно получился упорным и богатым на голы. «Депортиво» дважды отыгрывался и даже вдевятером сохранял шансы на успех, однако судьбу встречи решил золотой гол Делфи Гели, отправившего мяч в собственные ворота. Стивен Джеррард, кстати, уже тогда был одним из лидеров «Ливерпуля».

    «Фейеноорд» – «Боруссия» Д – 3:2

    Когда: 2002 год

    Уже через год в финале сошлись команды из совершенно других стран, но финал получился не менее ярким. «Фейеноорд» принимал дортмундцев на домашнем стадионе. Родные болельщики постоянно гнали любимцев вперед, но матч снова выдался упорным. По ходу первого тайма «Фейеноорд» успел повести со счетом 2:0, а «Боруссия» осталась в меньшинстве. Однако в перерыве Маттиасу Заммеру удалось взбодрить своих подопечных. Теперь доминировала уже «Боруссия», но забитый Йоном-Даль Томассоном мяч принес «Фейенорду» трофей.

    «Спортинг» – ЦСКА – 1:3

    Когда: 2005 год

    Мог выиграть титул на собственном стадионе и португальский «Спортинг». Команда Жозе Пезейру была близка к успеху и на протяжении 55-ти минут не давала даже повода усомниться в своем превосходстве. Гол Рожерио еще по ходу первого тайма обеспечил «Спортингу» комфортное преимущество. Португальцы продолжали беспокоить Акинфеева, но нашему вратарю везло. В перерыве Газзаев смог вдохновить подопечных на успех. Армейцы побежали и забили сопернику три мяча всего за каких-то 19 минут. От этого «Спортинг» оправиться не сумел, а российский клуб впервые в истории завоевал Кубок УЕФА. Через три года подобного достиг петербуржский «Зенит».

    «Челси» – «Бенфика» – 2:1

    Когда: 2013 год

    Тренерское мастерство Рафы Бенитеса в этом матче проявилось очень кстати. Тренера позвали в «Челси» вытаскивать провальный сезон, а тот решил попутно выиграть Лигу Европы. Фернандо Торрес забил в этой встрече один из своих немногих голов за «Челси», но «Бенфика» смогла ответить ударом Оскара Кардосо. Дело шло к дополнительному времени, когда на третьей компенсированной ко второму тайму минуте Бранислав Иванович забил победный мяч. У «Бенфики» появился лишний повод вспомнить о проклятиях финалов, а Бенитес подтвердил свою репутацию кубкового тренера.

    «Севилья» – «Днепр» – 3:2

    Когда: 2015 год

    Да, предыдущий финал Лиги Европы тоже можно считать одним из самых ярких за всю историю турнира. «Севилья» подходила к матчу в ранге действующего обладателя трофея, а «Днепр» многие сразу записали в аутсайдеры. Когда же на табло горел счет 2:2, а судья дал свисток на перерыв, многие изменили свои взгляды. Во втором тайме «Севилья» соперника все-таки дожала, а Карлос Бакка, уже имевший забитый в финале мяч, еще одним голом отметил свой уход из клуба. Во второй раз в истории «Севилья» дважды подряд выиграла европейский кубок, а в нынешнем сезоне может сделать это уже в третий раз кряду, что станет рекордом турнира.

    Почему я буду болеть за Эмери в финале Лиги Европы

    Почему я буду болеть за Клоппа в финале Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +92

      Morata29 19 мая 2016, 13:20

      Видел тот матч с ЦСКА! рад был за нашу команду, хоть и не являюсь болельщиком этого клуба, всё равно было здорово видеть победу в финале и надпись победителей с русской командой.

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 18 мая 2016, 22:47

      Да помню 2005 год. с утра на работу я не смог встать,вся Москва гудела!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 18 мая 2016, 21:26

      я за клоппа

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 18 мая 2016, 20:18

      2:1 Севилья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 18 мая 2016, 19:30

      ?-?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 18 мая 2016, 19:24

      Финал 2001 года был, пожалуй, лучшим в истории турнира

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 18 мая 2016, 18:47

      Будем надеяться, что Ливерпуль сыграет не как с Вест Хэмом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +550

      CSKA №1 18 мая 2016, 18:41

      Севилья 1:0 Ливерпуль

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 мая 2016, 18:25

      в этом голов будет поменьше

      2
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