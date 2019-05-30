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23.05.2019 21:57На заседании Исполкома РФС были рассмотрены стратегические вопросы, информирует официальный сайт организации. Среди них значится следующий: проработать вопрос о возможном расширение числа клубов участников чемпионата России среди клубов РПЛ до 18 ком
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19.01.2017 12:00До ЧМ в России 1,5 года. Большой футбол у нас уже не отнимут, зато вот-вот загнется маленький. «Томь» готовится сливать весну. ФНЛ в долгах, в ПФЛ рекордно малое число участников. Блог Vanity Fair аргументированно объясняет, куда катится наш футбол.44
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