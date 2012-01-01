Турниры:
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
|34 тур
|5 июня, воскресенье
|17:00
|Ротор-2
|0:4
|Анжи
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|17:00
|Динамо Мх
|2:0
|Анжи
|32 тур
|23 мая, понедельник
|16:30
|Анжи
|2:2
|Форте
|31 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Кубань Холдинг
|1:0
|Анжи
|30 тур
|11 мая, среда
|16:30
|Анжи
|1:0
|Алания-2
|29 тур
|6 мая, пятница
|16:00
|Дружба
|2:2
|Анжи
|27 тур
|23 апреля, суббота
|14:00
|Анжи
|3:6
|Чайка
|26 тур
|17 апреля, воскресенье
|15:00
|Спартак-Нальчик
|3:1
|Анжи
|25 тур
|10 апреля, воскресенье
|16:00
|Анжи
|1:1
|Машук-КМВ
|8 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:00
|Анжи
|2:0
|Легион
|23 тур
|28 марта, понедельник
|15:00
|Анжи
|1:1
|Биолог-Новокубанск
|22 тур
|21 марта, понедельник
|13:00
|Ессентуки
|0:0
|Анжи
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|15:00
|Анжи
|1:1
|Черноморец
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|15:00
|Динамо
|2:3
|Анжи
|19 тур
|19 ноября, пятница
|13:30
|Анжи
|0:0
|СКА
|18 тур
|12 ноября, пятница
|14:00
|Туапсе
|1:1
|Анжи
|17 тур
|7 ноября, воскресенье
|13:30
|Анжи
|1:4
|Динамо Мх
|16 тур
|31 октября, воскресенье
|16:00
|Форте
|1:0
|Анжи
|15 тур
|24 октября, воскресенье
|14:00
|Анжи
|0:1
|Кубань Холдинг
|14 тур
|18 октября, понедельник
|16:00
|Алания-2
|1:3
|Анжи
|13 тур
|10 октября, воскресенье
|14:30
|Анжи
|0:0
|Дружба
|11 тур
|27 сентября, понедельник
|16:00
|Чайка
|2:1
|Анжи
|10 тур
|18 сентября, суббота
|15:30
|Анжи
|2:0
|Спартак-Нальчик
|9 тур
|13 сентября, понедельник
|16:00
|Машук-КМВ
|0:3
|Анжи
|8 тур
|9 сентября, четверг
|15:30
|Легион
|1:0
|Анжи
|7 тур
|4 сентября, суббота
|16:30
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Анжи
|6 тур
|30 августа, понедельник
|16:00
|Анжи
|5:0
|Ессентуки
|5 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Черноморец
|2:0
|Анжи
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|16:30
|Анжи
|2:1
|Динамо
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|18:00
|СКА
|0:1
|Анжи
|2 тур
|2 августа, понедельник
|17:00
|Анжи
|1:0
|Туапсе
|1 тур
|24 июля, суббота
|17:00
|Анжи
|3:0
|Ротор-2