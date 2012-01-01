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    Анжи - результаты

    Город Махачкала
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fc-anji.ru
    Стадион Анжи-Арена
    Тренер Артур Садиров
    Турниры:
    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
    34 тур
    		5 июня, воскресенье 17:00 Ротор-2 0:4 Анжи
    33 тур
    		29 мая, воскресенье 17:00 Динамо Мх 2:0 Анжи
    32 тур
    		23 мая, понедельник 16:30 Анжи 2:2 Форте
    31 тур
    		16 мая, понедельник 17:00 Кубань Холдинг 1:0 Анжи
    30 тур
    		11 мая, среда 16:30 Анжи 1:0 Алания-2
    29 тур
    		6 мая, пятница 16:00 Дружба 2:2 Анжи
    27 тур
    		23 апреля, суббота 14:00 Анжи 3:6 Чайка
    26 тур
    		17 апреля, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 3:1 Анжи
    25 тур
    		10 апреля, воскресенье 16:00 Анжи 1:1 Машук-КМВ
    8 тур
    		3 апреля, воскресенье 15:00 Анжи 2:0 Легион
    23 тур
    		28 марта, понедельник 15:00 Анжи 1:1 Биолог-Новокубанск
    22 тур
    		21 марта, понедельник 13:00 Ессентуки 0:0 Анжи
    21 тур
    		13 марта, воскресенье 15:00 Анжи 1:1 Черноморец
    20 тур
    		6 марта, воскресенье 15:00 Динамо 2:3 Анжи
    19 тур
    		19 ноября, пятница 13:30 Анжи 0:0 СКА
    18 тур
    		12 ноября, пятница 14:00 Туапсе 1:1 Анжи
    17 тур
    		7 ноября, воскресенье 13:30 Анжи 1:4 Динамо Мх
    16 тур
    		31 октября, воскресенье 16:00 Форте 1:0 Анжи
    15 тур
    		24 октября, воскресенье 14:00 Анжи 0:1 Кубань Холдинг
    14 тур
    		18 октября, понедельник 16:00 Алания-2 1:3 Анжи
    13 тур
    		10 октября, воскресенье 14:30 Анжи 0:0 Дружба
    11 тур
    		27 сентября, понедельник 16:00 Чайка 2:1 Анжи
    10 тур
    		18 сентября, суббота 15:30 Анжи 2:0 Спартак-Нальчик
    9 тур
    		13 сентября, понедельник 16:00 Машук-КМВ 0:3 Анжи
    8 тур
    		9 сентября, четверг 15:30 Легион 1:0 Анжи
    7 тур
    		4 сентября, суббота 16:30 Биолог-Новокубанск 0:2 Анжи
    6 тур
    		30 августа, понедельник 16:00 Анжи 5:0 Ессентуки
    5 тур
    		21 августа, суббота 19:00 Черноморец 2:0 Анжи
    4 тур
    		15 августа, воскресенье 16:30 Анжи 2:1 Динамо
    3 тур
    		8 августа, воскресенье 18:00 СКА 0:1 Анжи
    2 тур
    		2 августа, понедельник 17:00 Анжи 1:0 Туапсе
    1 тур
    		24 июля, суббота 17:00 Анжи 3:0 Ротор-2
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