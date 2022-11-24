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- 13:00 «Думаю, новенькая «Бугатти» была прописана в его контракте». Ахмедов – о подарке Керимова для Это’О
- 12:00 Ахмедов: «Денисов говорил много нелицеприятного о чернокожих игроках «Анжи». Из-за этого чуть не подрался с Это′О»
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- 15:15 Экс-тренер «Анжи»: «Столько договорняков было – кошмар!» 1
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- 17:13 Экс-защитник сборной России Логашов завершил карьеру в 30 лет. Он будет играть в Медиалиге 1
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- 10:51 Экс-футболист «Спартака» и «Анжи» задержан в Москве по подозрению в мошенничестве 6
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- 08:45 Адебайор: «Я отказал четырем клубам РПЛ. Просто не хотел играть в России»
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- 19:35 Президент «Анжи» объяснил, почему отказался от финансирования «Ред Булла» 3
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- 13:35 Хиддинк отреагировал на прекращение существования «Анжи» 2
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- 17:16 Лахиялов: «Анжи» – это достояние Дагестана. Обидно, что довели до потери профессионального статуса» 1
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- 23:57 «Анжи» – о потере профессионального статуса: «Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче» 5
- 22:55 Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус 2
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