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Анжи
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Анжи - новости команды
Махачкала
Сайт:
http://www.fc-anji.ru
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Таблица
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
Трансляция
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
Месси мог оказаться в «Анжи»
23 июня
12
Фото
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Видео
«Анжи» чемпион!»: Ислам Махачев встретился с Роберто Карлосом на финале ЛЧ
31 мая
Хиддинк назвал условие для переезда в Россию
3 мая
2
Видео
Экс-защитник «Анжи» и «Динамо»: «В России было холодно, но деньги согревали»
29 апреля
3
«Балтика» не смогла побить рекорд «Анжи»
7 марта
Логашов сказал, кто спас его: «Если бы не он, жил бы где‑нибудь на автовокзале или в канаве бы валялся»
6 января
Сулейман Керимов возвращается в российский футбол спустя 9 лет
2025.12.10 23:03
5
«Приехал – а его взорвали за час до этого»: Бухаров вспомнил, как Алиев* мог погибнуть в Махачкале
2025.10.24 22:50
2
Яковлев пожаловался на зарплату в «Анжи» и «Спартаке»
2025.09.29 21:46
2
Шатов определил сильнейшего партнера за карьеру
2025.07.26 12:55
Игроков «Анжи» доставляли на тренировку на вертолете
2025.07.17 11:23
«Анжи» потребовал объяснений от РФС из-за недопуска к участию в Кубке России
2025.06.30 15:59
Задержан 69-летний основатель «Анжи»
2025.06.25 12:53
6
Видео
«Вперед, «Анжи»!»: Хабиб встретился с Это’О на финале ЛЧ
2025.06.01 14:53
1
Жирков назвал самого сильного одноклубника
2025.05.07 00:12
Зеедорф назвал единственный российский клуб, который им интересовался
2025.04.30 08:52
3
Видео
«Анжи» провел первый матч после возрождения
2025.04.13 11:53
Видео
Динамовец Нгамале определил лучшего африканского футболиста в истории РПЛ
2025.04.10 21:21
Владелец «Спартака» стал самым богатым россиянином в списке Forbes
2025.04.02 13:29
6
Хиддинк отреагировал на возрождение «Анжи»
2025.01.29 16:16
4
«Анжи» возвращается в профессиональный футбол: заявление клуба
2025.01.28 23:35
Экс-игрок «Спартака» и «Зенита»: «Пришел левый человек и сказал заплатить судьям – несложно догадаться, в каком клубе это было»
2025.01.11 15:05
16
Янбаев объяснил уникальность Халка и Лассана Диарра
2024.11.09 01:00
Бывший голкипер «Анжи» рассказал, как Это′О дарил часы Rolex и квартиру
2024.09.19 14:56
2
Жирков рассказал, как его не отпустили в «Спартак»
2024.09.17 19:00
Жирков рассказал о разговоре с Абрамовичем, после которого он не спит ночами
2024.09.17 11:58
2
Лахиялов рассказал о самых больших премиальных в «Анжи»: «Квартиру можно было купить»
2024.09.11 08:27
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Главные новости
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«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
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