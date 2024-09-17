Жирков рассказал о разговоре с Абрамовичем, после которого он не спит ночами

Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал, как переходил в «Анжи».

«Переход в «Анжи» был одним из самых тяжелых решений в жизни. С одной стороны, хотелось играть. Были вот эти жизненные трудности в Англии.

Абрамович просил меня остаться в «Челси», но я отказался. У нас был разговор с ним до трансфера. Он обещал, что буду играть, а я не поверил. Сейчас бессонными ночами вспоминаю об этом. [Смеется]. Может, зря не послушал. Но что сделано, то сделано», – сказал Жирков.

Жирков выступал за «Челси» два сезона-2009/10 и 2010/11. Провел за это время 49 матчей, забил 1 гол, отдал 12 передач.

В «Анжи» футболист провел следующие два сезона, сыграл в 63 встречах, забил 3 мяча, сделал 15 передач.

По данным Transfermarkt, «Челси» купил Жиркова за 21 миллион евро, «Анжи» – за 15 миллионов евро.

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