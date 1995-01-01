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Главные новости
13:57
Месси повторил рекорд Суареса
13:45
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Названы пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле и августе
2
13:30
Стала известна реакция игроков «МЮ» на конфликт Санчо и тен Хага
1
13:26
«Показания были экстренные»: «Пари НН» сообщил, что Юран перенес операцию
3
13:19
Сафонов: «Не смотрю футбол – только РПЛ»
2
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Все новости
13:15
Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?
4
12:55
Кокорин объяснил, почему вернулся в «Арис»
12:37
«Урал» объявил о переходе защитника сборной Белоруссии
12:27
Кокорин рассказал, как относится к «Фиорентине»
2
12:20
37-летний Руни может возглавить английский клуб
12:13
Пилипчук раскрыл, сколько зарабатывают футболисты в Словении
1
12:10
В «Пари НН» рассказали, зачем подписали воспитанника «ПСЖ»
2
11:59
Абаскаль прокомментировал обмен турами с «Сочи»
4
11:54
Агент участника ЧМ-2022 назвал единственную причину, по которой игрок не перешел в «Динамо»
1
11:44
Карпин объяснил свои резонансные слова про Пиняева и «Локомотив»
11:38
В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером
2
11:25
Пилипчук сравнил «Спартак» при Каррере и Абаскале
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Бывший тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву
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Месси прокомментировал первую победу Аргентины в отборе ЧМ-2026
10:22
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«Факел» объявил нового главного тренера
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Ничья сборной России в Египте, «Зенит» арендует Изидора, Рязанцев завершил карьеру и другие новости
09:58
Ярошик рассказал о реакции Лички на его увольнение из «Оренбурга»
09:54
Месси догнал Бекхэма по числу голов со штрафных за карьеру и оторвался от Роналду
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Месси впервые за девять лет заменили в официальном матче сборной Аргентины
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09:23
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08:58
Агент Хвичи назвал два клуба, ради которых игрок готов покинуть «Наполи»
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08:46
Абаскаль прокомментировал четырехматчевую серию «Спартака» без побед в РПЛ
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08:31
Агкацев раскрыл,что Карпин сказал игрокам сборной России после матча с Египтом
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08:14
Евсеев может получить работу сразу после увольнения из «Факела»
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Отбор ЧМ-2026. Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором (1:0)
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