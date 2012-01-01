Общая
Домашняя
Гостевая
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
3
6
7
3
0
2
1
2
7
-5
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
0
2
7
7
0
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
7
3
2
0
1
4
1
3
6
3
1
1
1
3
5
-2
4
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа C
1
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
8
3
1
2
0
2
1
1
6
3
0
2
1
1
2
-1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
2
6
6
2
1
0
1
6
4
2
3
1
0
1
0
1
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
2
1
1
3
2
1
0
1
3
1
2
3
1
0
1
0
1
1
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
Группа 2
1
2
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
0
4
6
2
0
2
0
1
1
0
3
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
5
6
-1
3
2
0
1
1
1
6
-5
2
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
3
-2
0
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 2
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
1
0
1
0
0
0
0
2
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире