Экскурс в историю Анжи

Анжи – команда сравнительно молодая , но за свою историю пережил не мало взлетов и падений . Время Р.Карлоса и С.Это'о прошло но клуб продолжает жить .

Образование и становление клуба.

Футбольный клуб «Анжи» был образован в 1991 году директором объединения «Дагнефтепродукт» Магомедсултаном Магомедовым и директором детской футбольной школы Махачкалы Александром Маркаровым. Слово «Анжи» — это древнее кумыкское название местности, где сейчас расположен город Махачкала.

В первый же год команда «Анжи» выиграла чемпионат Дагестана и получила право участвовать в профессиональной футбольной лиге. В первом сезоне на профессиональном уровне клуб занял 5-е место в своём дивизионе, а на следующий год и вовсе уверенно выиграл турнир. Но в связи с реорганизацией всего российского первенства махачкалинцам пришлось остаться во втором дивизионе. Ещё три сезона понадобилось «Анжи», чтобы перейти на один уровень выше в системе российского футбола. Произошло это под руководством прославленного игрока и тренера, чемпиона СССР 1982 года Эдуарда Малофеева, который начал тренировать клуб в 1996 году и сразу же вывел его в первую лигу российского первенства.

Годом ранее имя «Анжи» прогремело на всю Россию, когда на стадии 1/16 Кубка России 1995/96 махачкалинцы, встретившись с действующим чемпионом России — «Аланией», не стушевались, и выбили лидера из турнира, обыграв его в дополнительное время со счётом 2:1. Пройдя ещё один раунд, «Анжи» в 1/4 проиграл московскому «Динамо» и завершил участие в кубке того сезона.

Сезоны 1996 и 1997 годов, ушли у команды на закрепление в дивизионе, и махачкалинцы завершали их в середине таблицы, заняв 13-е и 12-е места соответственно. В 1999 году президентом клуба избрали Хизри Шихсаидова, председателя правительства республики Дагестан. В клуб был приглашён известный дагестанский тренер Гаджи Гаджиев, перед которым была поставлена задача выхода в высший дивизион. Гаджиев полностью обновил состав команды, пригласив малоизвестных и уже списанных игроков. И сразу же, в сезоне 1999 года, заняв 1-е место в первом российском дивизионе, «Анжи» завоевал право на повышение в классе. Но тот успех был с привкусом горечи, из-за трагедии случившейся в середине сезона. 3 июля 1999 года в автомобильной аварии в Махачкале погиб лучший бомбардир в истории клуба Ибрагим Гасанбеков. Ту победу в сезоне игроки посвятили ему, а клуб в свою очередь навечно закрепил за игроком 11-й номер.

Под руководством Гаджи Гаджиева команда показала неплохую игру на домашнем стадионе — всего одно домашнее поражение за сезон в матче против действующего чемпиона страны — московского «Спартака». Перед заключительным туром «Анжи» шёл на третьем месте и команда должна была встречаться в последнем матче с прямым конкурентом в борьбе за бронзовые медали чемпионата — московским «Торпедо». Махачкалинцев устраивала ничья, и к последней минуте на табло горел счёт 1:1, но в тот момент арбитром был назначен пенальти за игру рукой.. Пенальти был успешно реализован, и клуб занял 4-е место, гарантировавшее участие «Анжи» в Кубке УЕФА. Но и здесь клуб постигла неудача. Руководство «Глазго Рейнджерс» отказалось играть в Махачкале, и УЕФА в этой ситуации принял сторону шотландского клуба. В итоге соперники для определения победителя противостояния сыграли один матч вместо двух — на нейтральном поле в Варшаве. В нем «Анжи» под руководством Александра Маркарова потерпел досадное поражение со счетом 0:1, пропустив в концовке игры.

Сезон 2001 года был для клуба очень тяжелым. В чемпионате дела складывались неудачно, по ходу сезона команду покинул Гаджи Гаджиев, которого временно заменял Александр Маркаров, а завершал сезон украинский специалист Леонид Ткаченко. По ходу сезона случилась трагедия в матче с участием «Анжи». 18 августа махачкалинцы принимали московский «ЦСКА», и во втором тайме, на 75-й минуте, произошло роковое столкновение головами нападающего «Анжи» Будуна Будунова и вратаря «ЦСКА» Сергея Перхуна. Игрок дагестанской команды получил сотрясение мозга и выбыл до конца сезона, а вратарь армейцев с тяжелой травмой головы был доставлен в республиканскую больницу, в последующем перевезён в Москву, где 28 августа, не приходя в сознание, скончался. Все эти потрясения сказались на уверенности игроков и непосредственно на их игре, и в итоге команда заняла только 13-е место в чемпионате России.

20 июня 2001 года состоялся финал Кубка России, в котором «Анжи» встречался с московским «Локомотивом». На 90-й минуте капитан махачкалинцев Нарвик Сирхаев вывел команду вперед. На 94-й минуте нападающий «Локомотива» Заза Джанашия сравнял счёт. В дополнительное время команды голов не забили, а в серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

Следующие 7 лет «Анжи» провел в первом дивизионе. Почти в каждом сезоне перед клубом ставилась задача повышения в классе, но максимум, чего достигала команда, — это 6-е место. В Кубке России «Анжи» также выступал не совсем удачно, выбывая уже на первых или вторых стадиях после начала участия в нём. Только в первый год после вылета команда дошла до стадии полуфинала, где проиграла дома «Ростову» — 0:1. Не способствовала успехам клуба и тренерская чехарда, в процессе которой командой успели поруководить 9 тренеров. Только в 2007 году «Анжи» обрел постоянного тренера на долгие, по меркам клуба, 3 года. Им стал молодой специалист, бывший футболист клуба Омари Тетрадзе, называющий себя учеником Гаджи Гаджиева. Именно под руководством Тетрадзе «Анжи» победил в розыгрыше первого дивизиона в 2009 году и спустя долгие 7 лет получил право участия в Премьер-лиге.

Премьер-лига 2010—2014

К участию в чемпионате России 2010 команду готовил Омари Тетрадзе, но после первого тура, в котором «Анжи» сыграл вничью — 0:0 со «Спартаком» из Нальчика, тренер неожиданно для всех покинул пост по собственному желанию. Оказавшись в такой ситуации, клуб решил не рисковать, приглашая непроверенного специалиста, и не ставить тем самым себя под угрозу вновь вылететь в первый дивизион, и пригласил на пост главного тренера Гаджи Гаджиева. Несколько матчей, пока улаживались формальные вопросы и готовились документы, командой руководил её бывший игрок Арсен Акаев. Лишь в 6-м туре командой официально руководил Гаджи Гаджиев, вновь вернувшийся в родной клуб. Несмотря на возвращение мэтра тренерского цеха, сезон сложился для команды очень тяжело, и одной из причин является не совсем правильное комплектование клуба в межсезонье. В середине сезона, когда травму получила главная надежда «Анжи» на успешную игру в атаке Ян Голенда, команда осталась без номинальных нападающих. Дело дошло до того, что достаточно длительное время в атаке пришлось играть молодому защитнику Али Гаджибекову. Всё это не способствовало удачной игре, и команда почти весь год находилась в опасной близости от зоны вылета. Однако удачная игра в последних турах позволила «Анжи» избежать неприятной участи и по итогам сезона помогла подняться на неплохое для дебютанта 11-е место.

В январе 2011 года российский миллиардер дагестанского происхождения Сулейман Керимов купил «Анжи», однако позже выяснилось, что 17 января президент Дагестана Магомедсалам Магомедов встретился с Керимовым и ему было передано 100 процентов акций клуба, в том числе 50 процентов акции бывшего владельца клуба Игоря Яковлева, бесплатно в обмен на финансовую поддержку. Ежегодно на зарплаты тренеров, футболистов команды, а также приобретение новичков клуба Керимов будет тратить от 30 до 50 миллионов долларов, также миллиардер планирует вложить в инфраструктуру махачкалинцев свыше 200 миллионов долларов, из которых существенная сумма пойдёт на строительство нового стадиона вместимостью более 50 000 зрителей, который будет соответствовать всем требованиям УЕФА.

Во время зимнего трансферного окна 2011 года, 16 февраля клуб официально объявил о подписании контракта с чемпионом мира 2002 года 37-летним бразильцем Роберто Карлосом. 27 февраля клуб подписал контракт с лучшим опорным полузащитником по итогам минувшего сезона чемпионата Бразилии, Жусилеем да Силвой. 1 марта клуб выкупил у «Краснодара» воспитанника дагестанского футбола, бывшего капитана «Терека» Шамиля Лахиялова. Также был куплен нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, а в последние минуты трансферного окна, 10 марта, клуб подписал марокканца Мбарка Буссуфу из бельгийского «Андерлехта».

Перед началом летнего трансферного окна клуб подписал контракт с полузащитником «ПСВ» — Балажом Джуджаком. Летом 2011 года к махачкалинскому клубу присоединился игрок сборной России — Юрий Жирков, перешедший из лондонского «Челси», а 23 августа клуб сообщил о договорённости по переходу нападающего «Интера» Самюэля Это’о в «Анжи». Но и на этом покупки не закончились: в последний день трансферного окна клуб объявил о переходе вратаря сборной России Владимира Габулова, купленного у московского «Динамо», а спустя некоторое время объявил о переходе Евгения Помазана. В конце последнего дня трансферного окна на официальном сайте «Анжи» появилась информация о переходе в клуб из Махачкалы Мехди Карсела-Гонсалеса. Также в последнюю минуту клуб подписал защитника сборной Конго Кристофера Самба.

В феврале 2012 года «Анжи» подписал контракт с Гусом Хиддинком, который стал главным тренером клуба.

В сентябре 2012 года «Анжи» подписал контракт с полузащитником сборной Франции Лассана Диарра и нападающим пермского «Амкара» Никитой Бурмистровым. Первую часть сезона-2012/13 «Анжи» закончил на втором месте в чемпионате России, выйдя также в плей-офф Лиги Европы УЕФА и 1/4 финала Кубка России по футболу.

В январе 2013 в «Анжи» перешёл защитник московского «Локомотива» Андрей Ещенко. В последний день трансферного окна в Европе из «Анжи» в английский «Куинз Парк Рейнджерс» перешёл центральный защитник Кристофер Самба. Главной причиной, по которой Самба согласился на переход в английский клуб, стали семейные обстоятельства. На замену Самба у испанской «Севильи» срочно был арендован Эмир Спахич, ранее игравший в России. В Лиге Европы-2012/13 «Анжи» дошёл до стадии 1/8, где проиграл «Ньюкасл Юнайтед».

Весеннюю стадию чемпионата России клуб начал крайне неудачно. Набрав за 4 матча 2 очка «Анжи» уступил вторую строчку «Зениту» и попал в ситуацию, при которой мог вообще не попасть в зону Еврокубков. Набрав в оставшихся 7 играх 10 очков, «Анжи» за тур до окончания чемпионата впервые в своей истории завоевал бронзовые медали Чемпионата России.

1 июня «Анжи» сыграл в финале Кубка России. На стадионе Ахмат-Арена (Грозный) против «Анжи» за Кубок боролся победитель чемпионата России сезона-2012/13 — московский ЦСКА. Основная и дополнительная часть матча закончились вничью — 1:1, и в серии послематчевых пенальти удачливее оказались футболисты ЦСКА.

2013/14.

После окончания сезона-2012/13 перед руководством клуба встала задача поиска главного тренера, взамен Гусу Хиддинку, контракт с которым заканчивался летом 2013 года. СМИ сообщали, что на пост рулевого жёлто-зелёных претендовали Витор Перейра (экс-тренер «Порту»), Роберто Манчини (экс-тренер «Манчестер Сити»), Юпп Хайнкес (экс-тренер «Баварии») и Дик Адвокат (экс-тренер ПСВ)[22]. 11 июня Анжи договорился с Хиддинком о продлении контракта ещё на год[23][24]. Из тренерского штаба ушли Роберто Карлос, ставший главным тренером турецкого «Сивасспора»[25], Андрей Гордеев, а также Арно Филипс и Чима Онеке, которые не смогли должным образом обеспечить функциональную подготовку в весенней стадии чемпионата России сезона-2012/13. Вместо них в клуб пришли Рене Меленстеен (бывший помощник Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»)[26], массажист-терапевт Денни Флиттер (Великобритания, «Арсенал» Лондон), физиотерапевт Доминик Роган (Великобритания, «Эвертон»), тренер по физической подготовке Эдуардо Парра Гарсия (Испания, «Интер» Милан, «Ливерпуль»), специалист по спортивной науке Уорд Дирикс (Бельгия, «Гент»), массажист-терапевт Уильям Стори (Великобритания, «Вест Хэм») и тренер по физподготовке Брэм Суиннинен (Бельгия, БК «Химки»). Хасанби Биджиев, трудившийся в клубе в должности спортивного директора, вместе с Рене Меленстеном должны были организовать тренировочный процесс[27].