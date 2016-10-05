-
05.10.2016 21:30Канделаки может провести эфир программы «Свисток». Саввиди прекратит финансирование «Ростова». Дайджест событий дняБывшего игрока Бундеслиги посадят за перевозку марихуаны. Тульский «Арсенал» назначил Аджоева президентом и уволил тренера Павлова. «Локомотив» готов совершить крупный трансфер. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.14
-
07.04.2016 09:50Куда поехали доигрывать Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук и еще несколько десятков игроков из РФПЛ? Специально для «Бомбардира» Cергей Беседин побывал в столице Казахстана, где посмотрел, как там ходят на футбол добровольно-принудительно, чего ждут от Аршавина, и узнал, почему не любят Василия Уткина.5