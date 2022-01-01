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Днепр - турнирная таблица

Смоленск
Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа 1
1
Урал
2
Велес
3
Волга
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
1
5
6
2
1
0
1
5
5
0
3
2
0
0
2
2
7
-5
0
Группа 2
1
Енисей
2
Родина
3
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
3
-2
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
2
1
0
1
5
2
3
3
Группа 3
1
Арсенал
2
Текстильщик
3
Салют
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
2
0
1
1
0
4
2
1
1
0
3
0
3
4
2
0
1
1
1
4
-3
1
Группа 4
1
Уфа
2
Ленинградец
3
Чертаново
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
6
2
0
1
1
0
1
-1
2
2
0
1
1
0
4
-4
1
Группа 5
1
Химки
2
Нижний Новгород
3
Зенит
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
2
0
2
0
1
1
0
3
2
0
1
1
0
1
-1
1
Группа 6
1
Ахмат
2
Красное Знамя
3
Шинник
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
5
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
1
1
1
4
-3
1
Группа 7
1
Крылья Советов
2
Динамо Ставрополь
3
Ротор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
7
1
6
6
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
0
2
0
6
-6
0
Группа 8
1
Сочи
2
Оренбург
3
Звезда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
2
1
1
0
4
1
3
4
2
0
0
2
0
4
-4
0
Группа 9
1
СКА-Хабаровск
2
Рубин
3
Черноморец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
0
1
4
3
1
3
2
0
0
2
3
7
-4
0
Группа 10
1
Тамбов
2
Машук-КМВ
3
Динамо Бр
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
0
1
2
2
0
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
Команда
1
Велес
2
Волга
3
Урал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
0
1
1
3
-2
0
2
0
0
2
2
7
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Енисей
2
Родина
3
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Салют
2
Текстильщик
3
Арсенал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
1
1
1
4
-3
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 3
1
Ленинградец
2
Уфа
3
Чертаново
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
1
1
0
1
-1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
Группа 4
1
Зенит
2
Нижний Новгород
3
Химки
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
1
1
0
1
-1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
1
Красное Знамя
2
Шинник
3
Ахмат
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
3
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 6
1
Динамо Ставрополь
2
Крылья Советов
3
Ротор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
4
0
3
1
1
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
1
Оренбург
2
Звезда
3
Сочи
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 8
1
СКА-Хабаровск
2
Рубин
3
Черноморец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
3
7
-4
0
Группа 9
1
Машук-КМВ
2
Динамо Бр
3
Тамбов
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
2
2
0
3
1
0
0
1
0
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
1
Урал
2
Велес
3
Волга
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
1
5
6
1
1
0
0
4
2
2
3
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0
0
0
0
0
0
0
Группа 1
1
Спартак
2
Енисей
3
Родина
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
5
2
3
3
1
0
0
1
0
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 2
1
Арсенал
2
Текстильщик
3
Салют
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В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
0
2
0
1
1
0
4
1
1
0
0
3
0
3
3
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0
0
Группа 3
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Уфа
2
Чертаново
3
Ленинградец
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Н
П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
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1
0
1
0
0
0
0
1
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0
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0
0
Группа 4
1
Химки
2
Нижний Новгород
3
Зенит
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 5
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Ахмат
2
Красное Знамя
3
Шинник
И
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П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
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0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
Группа 6
1
Крылья Советов
2
Динамо Ставрополь
3
Ротор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
4
1
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
6
-6
0
Группа 7
1
Сочи
2
Оренбург
3
Звезда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
1
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0
3
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3
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Группа 8
1
Рубин
2
СКА-Хабаровск
3
Черноморец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
3
1
3
1
1
0
0
3
1
2
3
0
0
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0
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Группа 9
1
Тамбов
2
Динамо Бр
3
Машук-КМВ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
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0
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1
0
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0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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