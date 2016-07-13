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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Родина-М
Новости
€ 225 тыс
Родина-М - новости команды
Москва
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Сайт:
http://academy.fcrodina.com/youth/
Тренер:
Александр Димидко
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Таблица
«Родина-М» – «Арсенал-2»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Строгино» – «Родина-М»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Фото
«Родина» подписала игрока из молодежки «Краснодара»
31 июля
Артемий Лебедев едко прокомментировал отказ клуба РПЛ от его работы
13 июля
9
Фото
Клуб РПЛ объявил решение по логотипу, разработанному в студии Лебедева
13 июля
8
Фото
Студия Лебедева разработала новый логотип клубу РПЛ в виде запятой
13 июля
16
Фото
18-летний нигериец подписал контракт с московским клубом
9 июля
1
«Арсенал-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.70
13 июня
«Родина-М» – «Строгино»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.85
5 июня
«СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.35
29 мая
«Краснодар» отдаст молодых игроков в московский клуб
2025.12.18 13:40
1
Объявлено о первой отставке сезона в Первой лиге
2025.08.05 12:01
2
Прогноз на точный счет матча «Родина-М» – «Металлург Липецк»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.14 12:17
Прогноз на точный счeт матча «Родина-М» – «Зенит Пенза»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 16:23
Прогноз на точный счет матча «Салют» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:46
Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск-2» – «Родина-М»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:45
Видео
Судья ошибся в пользу «Спартака-2» в игре Второй лиги
2024.10.08 23:11
9
«Звезда» – «Родина-М»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:25
«Тверь» – «Родина-М»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:36
Фото
Пиняев с девушкой посетил матч Второй лиги
2024.07.29 16:27
3
Фото
РФС показал календарь Пути регионов Fonbet Кубка России
2023.07.21 14:55
Фото
2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа» узнали соперников в Fonbet Кубке России
2023.07.17 15:47
Уткин: «Суперкубок России как зрелище рядом не валялся с финалом Медиалиги»
2023.07.17 08:45
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Вратарь «Медиалиги» повторил знаменитый жест Эмилиано Мартинеса
2023.07.02 22:15
Тарасов: «Я возвращаюсь в большой футбол»
2023.06.26 08:30
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