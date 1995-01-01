Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Ядро
|4:1
|Родина-М
|11 тур
|9 ноября, среда
|12:00
|Енисей-М
|1:0
|Родина-М
|10 тур
|5 ноября, суббота
|14:00
|Родина-М
|0:1
|Зоркий
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|15:00
|Родина-М
|0:3
|Ленинградец
|12 тур
|27 октября, четверг
|19:00
|Динамо СПб
|6:1
|Родина-М
|17 тур
|19 октября, среда
|11:00
|Родина-М
|1:1
|Балтика-БФУ
|16 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Звезда
|2:1
|Родина-М
|15 тур
|7 октября, пятница
|15:00
|Родина-М
|3:1
|Электрон
|14 тур
|1 октября, суббота
|14:00
|Луки-Энергия
|4:1
|Родина-М
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|15:00
|Родина-М
|0:1
|Зенит-2
|21 тур
|17 сентября, суббота
|14:00
|Родина-М
|0:3
|Енисей-М
|20 тур
|10 сентября, суббота
|16:00
|Зоркий
|4:0
|Родина-М
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|Ленинградец
|7:0
|Родина-М
|7 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Балтика-БФУ
|0:1
|Родина-М
|6 тур
|15 августа, понедельник
|16:00
|Родина-М
|0:0
|Звезда
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Электрон
|0:0
|Родина-М
|4 тур
|6 августа, суббота
|16:00
|Родина-М
|1:1
|Луки-Энергия
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|17:00
|Зенит-2
|4:2
|Родина-М
|2 тур
|23 июля, суббота
|17:00
|Родина-М
|0:1
|Динамо СПб
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Родина-М
|1:0
|Ядро