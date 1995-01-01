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    Родина-М - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт academy.fcrodina.com/youth/
    Стадион Спартаковец им. Н.П.Старостина
    Тренер Игорь Рябов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Ядро 4:1 Родина-М
    11 тур
    		9 ноября, среда 12:00 Енисей-М 1:0 Родина-М
    10 тур
    		5 ноября, суббота 14:00 Родина-М 0:1 Зоркий
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 15:00 Родина-М 0:3 Ленинградец
    12 тур
    		27 октября, четверг 19:00 Динамо СПб 6:1 Родина-М
    17 тур
    		19 октября, среда 11:00 Родина-М 1:1 Балтика-БФУ
    16 тур
    		15 октября, суббота 19:00 Звезда 2:1 Родина-М
    15 тур
    		7 октября, пятница 15:00 Родина-М 3:1 Электрон
    14 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Луки-Энергия 4:1 Родина-М
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Родина-М 0:1 Зенит-2
    21 тур
    		17 сентября, суббота 14:00 Родина-М 0:3 Енисей-М
    20 тур
    		10 сентября, суббота 16:00 Зоркий 4:0 Родина-М
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Ленинградец 7:0 Родина-М
    7 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Балтика-БФУ 0:1 Родина-М
    6 тур
    		15 августа, понедельник 16:00 Родина-М 0:0 Звезда
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Электрон 0:0 Родина-М
    4 тур
    		6 августа, суббота 16:00 Родина-М 1:1 Луки-Энергия
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 17:00 Зенит-2 4:2 Родина-М
    2 тур
    		23 июля, суббота 17:00 Родина-М 0:1 Динамо СПб
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Родина-М 1:0 Ядро
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