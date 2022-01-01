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Главная
Вторая Лига Б группа 3
Команды
Родина-М
Состав
€ 225 тыс
Родина-М - состав команды
Москва
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
Сайт:
http://academy.fcrodina.com/youth/
Тренер:
Александр Димидко
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
91
Баринов Даниил
Вра
27
-
1
Павлов Никита
Вра
16
-
62
Щепин Владимир
Вра
19
-
35
Zaytsev Vladislav
Вра
-
1
Nzekwe Валерий-Лусиано
Вра
-
81
Сары Сергей
Защ
17
-
93
Евстратов Александр
Защ
18
-
3
Гордеев Данила
Защ
19
-
21
Карташов Егор
Защ
19
-
78
Ананьин Артем
Защ
-
19
Андреев Александр
Защ
27
-
18
Tyukaev Timur
Защ
-
59
Гердт Арсений
Пол
20
€ 0.025 млн
70
Атаманский Игорь
Пол
21
-
85
Макаров Иван
Пол
17
-
30
Сазонов Вячеслав
Пол
20
-
12
Макаревич Иван
Пол
20
-
7
Чехлов Серафим
Пол
20
-
71
Постников Никита
Пол
21
-
66
Kokarev Artem
Пол
-
10
Парусов Дмитрий
Пол
-
78
Мхитарян Артур
Пол
-
30
Дубровский Никита
Пол
-
47
Vakhitov Daniyar
Пол
-
99
Андреев Игорь
Нап
25
€ 0.175 млн
77
Камышенко Антон
Нап
21
€ 0.025 млн
2
Худоклинов Вячеслав
Нап
20
-
13
Казанцев Архип
Нап
19
-
39
Высоченко Марк
Нап
20
-
28
Кукушбаев Руслан
Нап
20
-
29
Кроль Кирилл
Нап
20
-
11
Белковский Максим
Нап
21
-
24
Воробьев Кирилл
Нап
20
-
48
Морозов Никита
Нап
19
-
Всего игроков: 34, из них вратарей: 5, защитников: 7, полузащитников: 12, нападающих: 10
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