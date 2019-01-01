Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 56,28 млн

Цинциннати - турнирная таблица

Цинциннати
МЛС 2026
Стадион:
Нипперт
Сайт:
http://www.fccincinnati.com/
Тренер:
Пэт Нунан
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Нэшвилл
2
Ванкувер Уайткепс
3
Интер Майами
4
Нью-Инглэнд Революшн
5
Чикаго Файр
6
Даллас
7
Шарлотт
8
Сан-Хосе
9
Сент-Луис
10
Динамо Хьюстон
11
Филадельфия Юнион
12
Лос-Анджелес
13
Цинциннати
14
Коламбус
15
Лос-Анджелес Гэлакси
16
Портленд
17
Колорадо
18
Орландо Сити
19
Сиэтл
20
Реал Солт-Лейк
21
Миннесота Юнайтед
22
Нью-Йорк Ред Буллз
23
Нью-Йорк Сити
24
Торонто
25
Сан-Диего
26
Остин
27
Атланта Юнайтед
28
Ди Си Юнайтед
29
Монреаль
30
Канзаc Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
22
8
3
69
25
44
74
33
18
7
8
71
34
37
61
33
16
11
6
77
56
21
59
33
18
4
11
55
46
9
58
33
16
7
10
61
50
11
55
33
15
10
8
59
50
9
55
33
15
8
10
63
48
15
53
33
14
10
9
56
48
8
52
33
14
9
10
58
48
10
51
33
14
9
10
43
42
1
51
33
13
8
12
62
51
11
47
33
12
11
10
51
38
13
47
33
12
10
11
67
73
-6
46
33
13
5
15
55
49
6
44
33
11
11
11
49
55
-6
44
33
12
7
14
60
61
-1
43
33
12
7
14
46
47
-1
43
33
12
7
14
62
78
-16
43
33
11
10
12
42
45
-3
43
33
12
6
15
51
51
0
42
33
10
11
12
53
57
-4
41
33
11
6
16
45
62
-17
39
33
9
12
12
48
44
4
39
33
9
12
12
51
63
-12
39
33
9
11
13
57
62
-5
38
33
8
10
15
42
63
-21
34
33
9
6
18
43
57
-14
33
33
7
12
14
39
60
-21
33
33
6
8
19
37
67
-30
26
33
6
5
22
39
81
-42
23
Команда
1
Нэшвилл
2
Ванкувер Уайткепс
3
Нью-Инглэнд Революшн
4
Шарлотт
5
Колорадо
6
Лос-Анджелес
7
Сент-Луис
8
Портленд
9
Орландо Сити
10
Реал Солт-Лейк
11
Цинциннати
12
Коламбус
13
Чикаго Файр
14
Даллас
15
Динамо Хьюстон
16
Лос-Анджелес Гэлакси
17
Торонто
18
Филадельфия Юнион
19
Сан-Хосе
20
Интер Майами
21
Сиэтл
22
Сан-Диего
23
Нью-Йорк Ред Буллз
24
Нью-Йорк Сити
25
Ди Си Юнайтед
26
Миннесота Юнайтед
27
Остин
28
Атланта Юнайтед
29
Монреаль
30
Канзаc Сити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
48
14
34
47
17
11
2
4
43
16
27
35
17
11
2
4
31
20
11
35
17
10
4
3
37
16
21
34
17
10
3
4
31
19
12
33
17
9
4
4
32
18
14
31
17
9
4
4
36
23
13
31
17
9
4
4
37
28
9
31
16
9
3
4
32
22
10
30
16
9
3
4
31
21
10
30
16
9
3
4
39
30
9
30
17
9
2
6
29
19
10
29
16
9
2
5
30
21
9
29
16
8
5
3
29
22
7
29
16
8
5
3
19
14
5
29
17
7
6
4
26
21
5
27
17
6
9
2
36
33
3
27
16
7
5
4
28
18
10
26
17
7
5
5
30
26
4
26
16
6
8
2
43
28
15
26
16
7
4
5
24
22
2
25
16
6
5
5
37
29
8
23
16
6
3
7
24
29
-5
21
17
5
6
6
30
24
6
21
16
5
5
6
20
28
-8
20
16
4
7
5
22
21
1
19
16
4
6
6
22
23
-1
18
17
5
2
10
26
33
-7
17
16
4
5
7
19
23
-4
17
17
3
5
9
24
35
-11
14
Команда
1
Интер Майами
2
Нэшвилл
3
Ванкувер Уайткепс
4
Сан-Хосе
5
Чикаго Файр
6
Даллас
7
Нью-Инглэнд Революшн
8
Динамо Хьюстон
9
Миннесота Юнайтед
10
Филадельфия Юнион
11
Сент-Луис
12
Шарлотт
13
Нью-Йорк Ред Буллз
14
Нью-Йорк Сити
15
Сиэтл
16
Лос-Анджелес Гэлакси
17
Атланта Юнайтед
18
Остин
19
Лос-Анджелес
20
Цинциннати
21
Коламбус
22
Сан-Диего
23
Орландо Сити
24
Ди Си Юнайтед
25
Портленд
26
Реал Солт-Лейк
27
Торонто
28
Колорадо
29
Канзаc Сити
30
Монреаль
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
3
4
34
28
6
33
16
7
6
3
21
11
10
27
16
7
5
4
28
18
10
26
16
7
5
4
26
22
4
26
17
7
5
5
31
29
2
26
17
7
5
5
30
28
2
26
16
7
2
7
24
26
-2
23
17
6
4
7
24
28
-4
22
17
6
4
7
31
36
-5
22
17
6
3
8
34
33
1
21
16
5
5
6
22
25
-3
20
16
5
4
7
26
32
-6
19
17
5
3
9
21
33
-12
18
16
4
6
6
18
20
-2
18
17
4
6
7
18
23
-5
18
16
4
5
7
23
34
-11
17
16
4
4
8
17
24
-7
16
17
4
4
9
20
40
-20
16
16
3
7
6
19
20
-1
16
17
3
7
7
28
43
-15
16
16
4
3
9
26
30
-4
15
17
3
6
8
20
33
-13
15
17
3
4
10
30
56
-26
13
17
2
7
8
19
32
-13
13
16
3
3
10
23
33
-10
12
17
3
3
11
20
30
-10
12
16
3
3
10
15
30
-15
12
16
2
4
10
15
28
-13
10
16
3
0
13
15
46
-31
9
17
2
3
12
18
44
-26
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
9
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+