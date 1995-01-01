США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|3 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Орландо Сити
|Цинциннати
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Цинциннати
|Сиэтл
|6 тур
|19 марта, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Цинциннати
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|03:30
|Нэшвилл
|Цинциннати
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Интер
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Филадельфия Юнион
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Сент-Луис
|Цинциннати
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Портленд
|13 тур
|30 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Цинциннати
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Ди Си Юнайтед
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Цинциннати
|Монреаль Импакт
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Коламбус
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Цинциннати
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Цинциннати
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Чикаго Файр
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Цинциннати
|26 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Цинциннати
|Торонто
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Цинциннати
|29 тур
|2 июля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Нью-Инглэнд Революшн
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Шарлотт
|Цинциннати
|32 тур
|13 июля, четверг
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Цинциннати
|33 тур
|16 июля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Нэшвилл
|34 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Коламбус
|Цинциннати
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Нью-Йорк Сити
|37 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Цинциннати
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Орландо Сити
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Цинциннати
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Монреаль Импакт
|Цинциннати
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Шарлотт
|45 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Цинциннати
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Цинциннати
|Нью-Йорк Ред Буллз
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Интер
|Цинциннати
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Цинциннати
|Атланта Юнайтед