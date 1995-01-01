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    Цинциннати - расписание

    Город Цинциннати
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт https://www.fccincinnati.com/
    Стадион Нипперт
    Тренер Яп Стам
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Орландо Сити Цинциннати
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Цинциннати Сиэтл
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Цинциннати
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Нэшвилл Цинциннати
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Интер
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Цинциннати
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Портленд
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		30 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Цинциннати Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Цинциннати Коламбус
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Цинциннати
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Нью-Йорк Сити Цинциннати
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Цинциннати Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Цинциннати
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Цинциннати Торонто
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Цинциннати
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Шарлотт Цинциннати
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		13 июля, четверг 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Цинциннати Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Коламбус Цинциннати
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Цинциннати Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Цинциннати
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 02:30 Цинциннати Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Цинциннати
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Монреаль Импакт Цинциннати
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Цинциннати Шарлотт
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Торонто Цинциннати
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Интер Цинциннати
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Цинциннати Атланта Юнайтед
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