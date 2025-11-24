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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Новости
€ 56,28 млн
Цинциннати - новости команды
Цинциннати
МЛС 2026
Стадион:
Нипперт
Сайт:
http://www.fccincinnati.com/
Тренер:
Пэт Нунан
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МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Неймар может сменить континент в 4-й раз за карьеру
10 апреля
3
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
22 февраля
1
«Интер Майами» с разгромом прошел в полуфинал МЛС, 38-летний Месси поучаствовал в 4 голах
2025.11.24 09:11
1
Миранчук отметился голевой передачей в матче МЛС
2025.05.27 08:30
Статистика Миранчука в матче с «Цинциннати»
2025.03.22 23:44
1
Бывший защитник «МЮ» Стам высказался о цели Роналду в 1000 голов за карьеру
2024.12.20 13:28
2
МЛС. «Интер» благодаря дублю Суареса в меньшинстве победил «Цинциннати» (2:0)
2024.08.25 08:20
Месси впервые не забил в матче «Интер Майами»
2023.08.24 07:30
МЛС. Экс-зенитовец Дриусси помог «Остину» разгромить «Цинциннати»; у Велы хет-трик против «Колорадо»
2022.02.27 10:53
Кьеллини может перейти «Цинциннати», если не продлит контракт с «Ювентусом»
2021.05.21 09:58
1
Яп Стам – новый главный тренер «Цинциннати»
2020.05.21 21:40
1
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