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Миранчук отметился голевой передачей в матче МЛС

Сегодня, 08:30

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати» (4:2).

Россиянин ассистировал Деррику Уильямсу в эпизоде с первым голом хозяев на 15-й минуте. Миранчук со штрафного на левом фланге выполнил подачу, которую ударом головой замкнул его партнер по команде.

Некоторые источники также указывают Миранчука в качестве автора еще одной голевой передачи на 66-й минуте в моменте с 3-м забитым мячом «Атланты».

После подачи с углового Уильямс сделал скидку головой вдоль ворот в гущу игроков, и Бартош Слиш отправил мяч в сетку. Похоже, что Миранчук не коснулся мяча в том эпизоде. В протоколе на официальном сайте МЛС сейчас у этого гола нет автора голевого паса.

  • По подсчетам МЛС, на счету Миранчука в этом сезоне 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах.
  • «Атланта» занимает 12-е место в Восточной конференции с 14 очками после 15 игр.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Цинциннати Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
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