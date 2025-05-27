Миранчук отметился голевой передачей в матче МЛС

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС с «Цинциннати» (4:2).

Россиянин ассистировал Деррику Уильямсу в эпизоде с первым голом хозяев на 15-й минуте. Миранчук со штрафного на левом фланге выполнил подачу, которую ударом головой замкнул его партнер по команде.

Некоторые источники также указывают Миранчука в качестве автора еще одной голевой передачи на 66-й минуте в моменте с 3-м забитым мячом «Атланты».

После подачи с углового Уильямс сделал скидку головой вдоль ворот в гущу игроков, и Бартош Слиш отправил мяч в сетку. Похоже, что Миранчук не коснулся мяча в том эпизоде. В протоколе на официальном сайте МЛС сейчас у этого гола нет автора голевого паса.