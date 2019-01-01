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МЛС 2026
Команды
Цинциннати
Результаты
€ 56,28 млн
Цинциннати - результаты матчей
Цинциннати
МЛС 2026
Стадион:
Нипперт
Сайт:
http://www.fccincinnati.com/
Тренер:
Пэт Нунан
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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2025
Кубок лиг Северной Америки. 2024
США. МЛС. 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2024
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США. МЛС. 2023
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США. МЛС. 2021
США. МЛС. 2020
США. МЛС. 2019
31.10 | 21:00
Цинциннати
1 : 0
Филадельфия Юнион
29.10 | 02:30
Интер Майами
2 : 2
Цинциннати
25.10 | 02:30
Ди Си Юнайтед
0 : 2
Цинциннати
22.10 | 02:00
Цинциннати
2 : 1
Ди Си Юнайтед
19.10 | 00:00
Цинциннати
0 : 2
Коламбус
15.10 | 02:30
Цинциннати
2 : 3
Нью-Инглэнд Революшн
11.10 | 02:30
Атланта Юнайтед
1 : 3
Цинциннати
27.09 | 02:30
Монреаль
3 : 1
Цинциннати
20.09 | 03:30
Динамо Хьюстон
2 : 2
Цинциннати
13.09 | 02:30
Цинциннати
3 : 3
Шарлотт
10.09 | 02:45
Филадельфия Юнион
5 : 0
Цинциннати
30.08 | 03:30
Нэшвилл
4 : 0
Цинциннати
23.08 | 02:30
Цинциннати
1 : 1
Сиэтл
20.08 | 02:30
Цинциннати
2 : 1
Нью-Йорк Сити
16.08 | 02:30
Орландо Сити
1 : 1
Цинциннати
02.08 | 02:30
Цинциннати
4 : 2
Сан-Хосе
26.07 | 02:15
Коламбус
2 : 1
Цинциннати
23.07 | 02:30
Цинциннати
4 : 3
Ванкувер Уайткепс
24.05 | 02:30
Цинциннати
6 : 2
Орландо Сити
17.05 | 04:30
Сан-Диего
3 : 3
Цинциннати
14.05 | 02:30
Цинциннати
3 : 5
Интер Майами
10.05 | 02:30
Шарлотт
2 : 2
Цинциннати
03.05 | 03:30
Чикаго Файр
2 : 3
Цинциннати
26.04 | 02:30
Цинциннати
2 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
23.04 | 02:30
Нью-Йорк Сити
4 : 4
Цинциннати
19.04 | 02:30
Цинциннати
3 : 3
Чикаго Файр
11.04 | 20:00
Торонто
1 : 1
Цинциннати
05.04 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 2
Цинциннати
22.03 | 20:00
Цинциннати
4 : 3
Монреаль
15.03 | 21:30
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
Цинциннати
09.03 | 02:00
Цинциннати
0 : 1
Торонто
01.03 | 00:30
Миннесота Юнайтед
1 : 0
Цинциннати
22.02 | 00:45
Цинциннати
2 : 0
Атланта Юнайтед
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