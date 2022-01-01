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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
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Сайхат
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
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Таблица
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Аль-Халидж» – «Аль-Наср»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
11 сентября
«Халидж» – «Аль-Рияд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Аль-Халидж» – «Аль-Рияд»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Неом» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Неом» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
Трансляция
«Абха» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Абха» – «Халидж»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
24 августа
«Халидж» – «Аль-Шабаб»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Аль-Таавун» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Аль-Таавун» – «Халидж»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
14 августа
«Аль-Халидж» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.7
20 мая
«Халидж» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.68
19 мая
Трансляция
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2026
5 мая
«Халидж» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 5 мая 2026 с коэффициентом 1.61
4 мая
«Халидж» – «Аль-Нажма»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.42
27 апреля
Трансляция
«Аль-Фат» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«Аль-Фат» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 2.35
23 апреля
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» 5:0 без его участия
15 марта
Трансляция
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026
14 марта
«Аль-Халидж» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.63
5 марта
«Аль-Иттихад» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 2.05
26 февраля
«Халидж» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 24 февраля 2026 с коэффициентом 2.2
23 февраля
«Аль-Халидж» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 2.02
20 февраля
«Аль-Рияд» – «Аль-Халидж»: прогноз и ставки на матч 14 февраля 2026 с коэффициентом 1.88
13 февраля
Трансляция
«Халидж» – «Аль-Кадисия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2026
3 февраля
«Аль-Халидж» – «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 3 февраля 2026 года с коэффициентом 1.57
2 февраля
«Аль-Ахли» – «Халидж»: прогноз и ставки на матч 20 января 2026 с коэффициентом 1.6
19 января
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