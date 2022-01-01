Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Халидж
Расписание
€ 21 млн
Халидж - расписание матчей
Сайхат
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
10.10 | 17:55
Аль-Иттифак
- : -
Халидж
15.10 | 17:50
Халидж
- : -
Аль-Фейха
18.10 | 21:00
Аль-Фат
- : -
Халидж
22.10 | 21:00
Аль-Ахли
- : -
Халидж
29.10 | 17:35
Халидж
- : -
Аль-Хазм
05.11 | 20:00
Аль-Холуд
- : -
Халидж
20.11 | 20:00
Халидж
- : -
Аль-Иттихад
26.11 | 20:00
Аль-Файсали
- : -
Халидж
03.12 | 20:00
Халидж
- : -
Аль-Дирия
10.12 | 20:00
Аль-Кадисия
- : -
Халидж
14.12 | 20:00
Халидж
- : -
Аль-Таавун
11.02 | 22:00
Аль-Шабаб
- : -
Халидж
18.02 | 22:00
Халидж
- : -
Абха
25.02 | 22:00
Аль-Хиляль
- : -
Халидж
11.03 | 21:00
Халидж
- : -
Неом
18.03 | 21:00
Аль-Рияд
- : -
Халидж
02.04 | 21:00
Аль-Наср
- : -
Халидж
08.04 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Иттифак
15.04 | 21:00
Аль-Фейха
- : -
Халидж
18.04 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Фат
22.04 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Ахли
29.04 | 21:00
Аль-Хазм
- : -
Халидж
06.05 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Холуд
12.05 | 21:00
Аль-Иттихад
- : -
Халидж
20.05 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Файсали
24.05 | 21:00
Аль-Дирия
- : -
Халидж
28.05 | 21:00
Халидж
- : -
Аль-Кадисия
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+