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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Халидж
Состав
€ 21 млн
Халидж - состав команды
Сайхат
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Принц Сауд бин Джалави
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
49
Морис Антони
Вра
36
€ 1.2 млн
96
Аль-Хайдари Марван
Вра
30
€ 0.125 млн
4
Куяте Кики
Защ
29
€ 1.5 млн
5
Ребошу Педру
Защ
31
€ 0.7 млн
4
Шенкевельд Барт
Защ
35
€ 0.6 млн
27
Аль-Сагур Фаваз
Защ
30
€ 0.45 млн
3
Аль-Хабрани Мохаммед
Защ
32
€ 0.25 млн
39
Аль-Хамсл Саид
Защ
30
€ 0.225 млн
2
Аль-Джайзани Хамад
Защ
33
€ 0.125 млн
14
Аль-Шаафи Али
Защ
24
€ 0.1 млн
25
Аль-Хайдар Ариф Салех
Защ
29
€ 0.1 млн
13
Асири Ахмед
Защ
34
€ 0.075 млн
33
Аль-Мутайри Бандер
Защ
36
€ 0.05 млн
17
Abdullah Al-Hafith
Защ
-
2
Ali Al-Salem
Защ
-
10
Фульини Анжело
Пол
30
€ 5 млн
19
Креспо Мигель
Пол
30
€ 2 млн
8
Маскарель Омар
Пол
33
€ 0.7 млн
16
Мунши Бадр
Пол
27
€ 0.15 млн
12
Канаба Маджид Омар
Пол
34
€ 0.125 млн
28
Hussain Ahmed Al Issa
Пол
-
99
Барроу Муса
Нап
27
€ 6 млн
7
Кинг Джошуа
Нап
34
€ 1.2 млн
11
Аль-Амри Салех Джамаан
Нап
32
€ 0.4 млн
97
Аль-Рашиди Фаxад
Нап
29
€ 0.225 млн
18
Аль-Сади Наваф
Нап
25
€ 0.225 млн
15
Хамзи Мансур
Нап
34
€ 0.1 млн
90
Thamer Al Khaibri
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 13, полузащитников: 6, нападающих: 7
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