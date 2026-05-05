05.05.2026, вторник, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-1-1-2-2
49
Морис
13
Асири
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
17
12
Канаба
21
Курбелис
7
Фортунис
22
Фернандес
15
Хамзи
7
Кинг
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
78
Ладжами
4
Акчичек
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
10
Малком
27
Мандаш
38
Леонардо
13
Асири
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
13
Асири
12
Канаба
16
Мунши
16
Мунши
12
Канаба
22
Фернандес
28
28
22
Фернандес
4
Акчичек
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
4
Акчичек
78
Ладжами
87
Тамбакти
87
Тамбакти
78
Ладжами
27
Мандаш
17
Дариси
17
Дариси
27
Мандаш
10
Малком
29
Аль-Давсари
29
Аль-Давсари
10
Малком
38
Леонардо
9
Бензема
9
Бензема
38
Леонардо
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хиляль
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
40
Ахмад Абу Расен
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Халидж - Аль-Хиляль
3
3
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
280
521
Сейвы
8
1
Точность передач %
77
91
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Хиляль», 28-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Хиляль»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»