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«Халидж» – «Аль-Хиляль»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

27 августа 2026 10:27
Халидж - Аль-Хиляль
28 авг. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
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Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Хилялем» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева занимают 10-е место с тремя очками после трeх ничьих, гости уверенно идут на третьей строчке с шестью баллами и одной игрой в запасе. «Халидж» не может победить в девяти последних матчах, а «Аль-Хиляль» выиграл семь последних встреч и забивает в двадцати трeх матчах подряд. В очных противостояниях эр-риядский гранд также имеет подавляющее преимущество – 15 побед в 17 матчах. Сможет ли «Халидж» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Аль-Хиляль» продолжит свою победную поступь и одержит очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Халидж» попытается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать девятиматчевую серию без побед. В атаке команда действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что не позволяет ей создавать серьезную угрозу для ворот соперника. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча за тот же период, что является неплохим показателем, но против столь мощной атаки «Аль-Хиляля» этого недостаточно. В стартовых турах «Халидж» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), «Аль-Шабабом» (0:0) и «Абхой» (1:1), а в Кубке короля уступил «Аль-Охдуду» (0:2). В очных встречах с «Аль-Хилялем» хозяева имеют лишь одну победу в 17 матчах, что говорит о тотальном доминировании соперника. Даже при поддержке трибун «Халиджу» будет крайне сложно прервать эту неудачную серию.

«Аль-Хиляль» находится в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в двадцати трeх последних матчах подряд. Оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В очных встречах с «Халиджем» эр-риядский клуб также забивает в пятнадцати последних матчах, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В стартовых турах «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» (3:0) и «Аль-Файсали» (4:2), а в Кубке короля уверенно переиграл «Аль-Раэд» (2:0). Гости имеют подавляющее преимущество в классе и очной статистике, что делает их безоговорочными фаворитами. Ожидается, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную поступь и одержит победу с крупным счeтом.

Итоговый вывод: «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной форме, мощной атаке и тотальному доминированию над «Халиджем» в очных встречах. Хозяева не могут выиграть девять матчей и практически не забивают, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Аль-Хиляль» одержал 15 побед, «Халидж» – лишь одну, ещe один раз была ничья. При этом гости забивают в пятнадцати последних матчах против этого соперника, а хозяева не могут выиграть в девяти последних встречах в целом. Текущая форма «Аль-Хиляля» – семь побед подряд и стабильные голы, тогда как «Халидж» практически не забивает и не выигрывает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 1 (14%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 6 (86%)
8
Забитых мячей
20
1.14
В среднем за матч
2.86
3:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
1 : 5
28.08.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Халидж
1 : 5
28.08.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Халидж
1 : 2
05.05.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хиляль
3 : 2
26.12.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
17.04.2025
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Халидж
3 : 2
23.11.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Халидж
1 : 4
05.04.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
20.10.2023
Халидж
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
49
Антони Морис
ВР
13
Ахмед Асири
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
(К) ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
12
Маджид Омар Канаба
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
2
Мохаммед Махзари
ОП
28
Мохамед Канно
(К) ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
27
Султан Мандаш
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
2
Хамад Аль-Джайзани
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
24
Мотеб Аль-Харби
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
N. Al Habashi
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
4-2-1-2-1
49
Морис
13
Асири
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
8
Маскарель
12
Канаба
19
Креспо
11
Аль-Амри
18
Аль-Сади
99
Барроу
3-2-2-2-1
37
Буну
78
Ладжами
3
Кулибали
19
Эрнандес
8
Невеш
2
Махзари
28
Канно
22
Милинкович-Савич
27
Мандаш
38
Саммервил
75
Мейте
39
Аль-Хамсл
2
Аль-Джайзани
2
Аль-Джайзани
39
Аль-Хамсл
5
Ребошу
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
5
Ребошу
11
Аль-Амри
28
28
11
Аль-Амри
18
Аль-Сади
10
Фульини
10
Фульини
18
Аль-Сади
19
Эрнандес
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
19
Эрнандес
75
Мейте
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
75
Мейте
3
Кулибали
4
Акчичек
4
Акчичек
3
Кулибали
8
Невеш
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
77
77
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хиляль
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
17
Abdullah Al-Hafith
ЦЗ
16
Бадр Мунши
ОП
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
55
Meshal Al Dawood
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
72
Sabri Abdu Dahal
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Хиляля» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма гостей, их мощная атака и неудачная история «Халиджа» против этого соперника не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но их оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Хилялем» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Халидж» – «Аль-Хиляль»: смотреть онлайн.

1.72
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Халидж
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