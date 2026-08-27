Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Хилялем» пройдет 28 августа 2026 года. Хозяева занимают 10-е место с тремя очками после трeх ничьих, гости уверенно идут на третьей строчке с шестью баллами и одной игрой в запасе. «Халидж» не может победить в девяти последних матчах, а «Аль-Хиляль» выиграл семь последних встреч и забивает в двадцати трeх матчах подряд. В очных противостояниях эр-риядский гранд также имеет подавляющее преимущество – 15 побед в 17 матчах. Сможет ли «Халидж» прервать свою безвыигрышную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или «Аль-Хиляль» продолжит свою победную поступь и одержит очередную уверенную победу?

Кто победит в матче

«Халидж» попытается использовать домашнюю поддержку, чтобы прервать девятиматчевую серию без побед. В атаке команда действует крайне неэффективно – в среднем 0,60 гола за последние пять игр, что не позволяет ей создавать серьезную угрозу для ворот соперника. Оборона хозяев пропускает в среднем 1,00 мяча за тот же период, что является неплохим показателем, но против столь мощной атаки «Аль-Хиляля» этого недостаточно. В стартовых турах «Халидж» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (0:0), «Аль-Шабабом» (0:0) и «Абхой» (1:1), а в Кубке короля уступил «Аль-Охдуду» (0:2). В очных встречах с «Аль-Хилялем» хозяева имеют лишь одну победу в 17 матчах, что говорит о тотальном доминировании соперника. Даже при поддержке трибун «Халиджу» будет крайне сложно прервать эту неудачную серию.

«Аль-Хиляль» находится в феноменальной форме. Команда выиграла семь последних матчей, а в атаке демонстрирует убийственную эффективность – в среднем 2,60 гола за последние пять игр, при этом забивает в двадцати трeх последних матчах подряд. Оборона гостей действует образцово: всего 0,60 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В очных встречах с «Халиджем» эр-риядский клуб также забивает в пятнадцати последних матчах, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В стартовых турах «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Фейху» (3:0) и «Аль-Файсали» (4:2), а в Кубке короля уверенно переиграл «Аль-Раэд» (2:0). Гости имеют подавляющее преимущество в классе и очной статистике, что делает их безоговорочными фаворитами. Ожидается, что «Аль-Хиляль» продолжит свою победную поступь и одержит победу с крупным счeтом.

Итоговый вывод: «Аль-Хиляль» является абсолютным фаворитом благодаря феноменальной форме, мощной атаке и тотальному доминированию над «Халиджем» в очных встречах. Хозяева не могут выиграть девять матчей и практически не забивают, что делает победу гостей с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В 17 очных матчах «Аль-Хиляль» одержал 15 побед, «Халидж» – лишь одну, ещe один раз была ничья. При этом гости забивают в пятнадцати последних матчах против этого соперника, а хозяева не могут выиграть в девяти последних встречах в целом. Текущая форма «Аль-Хиляля» – семь побед подряд и стабильные голы, тогда как «Халидж» практически не забивает и не выигрывает. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Аль-Хиляля» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная форма гостей, их мощная атака и неудачная история «Халиджа» против этого соперника не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но их оборона вряд ли выдержит давление лидера на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.72. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4 тура Саудовской Высшей лиги между «Халиджем» и «Аль-Хилялем» состоится 28 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.