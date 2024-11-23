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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Аль-Хиляль
Халидж - Аль-Хиляль: обзор матча 23 ноября 2024
Халидж
23.11.2024, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Хиляль
45'
А. Аль-Салем
47'
А. Аль-Салем
85'
Ф. Мартинш
12'
М. Леонардо
37'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Аль-Хиляль
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
К. Фортунис
90'
+9
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
М. Хамзи
90'
+7
Желтая карточка
Х. Нарей
90'
90'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
Ж. Канселу
ГОЛ! 3:2!
Ф. Мартинш
Пас отдал
Х. Нарей
85'
Замена
А. Аль-Шаафи
️️️️
С. Аль-Хамсл
81'
77'
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
М. Аль-Кахтани
77'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
М. Леонардо
76'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
М. Канно
ГОЛ! 2:2!
А. Аль-Салем
Пас отдал
Х. Нарей
47'
Замена
М. Аль-Хавсави
️️️️
Х. Аль-Сумайри
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Аль-Салем
45'
Пенальти не реализован!
К. Фортунис
45'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
С. Аль-Давсари
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Леонардо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
М. Аль-Хабрани
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
10
Мартинш
7
Фортунис
7
Нарей
15
Хамзи
9
Аль-Салем
4-2-2-2
37
Буну
2
Канселу
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
6
Лоди
28
Канно
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
15
Аль-Кахтани
38
Леонардо
9
Митрович
15
Хамзи
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
15
Хамзи
39
Аль-Хамсл
14
Аль-Шаафи
14
Аль-Шаафи
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
88
Аль-Сумайри
7
Фортунис
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
7
Фортунис
28
Канно
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
28
Канно
15
Аль-Кахтани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
15
Аль-Кахтани
2
Канселу
7
Аль-Ганнам
7
Аль-Ганнам
2
Канселу
38
Леонардо
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
38
Леонардо
Остались в запасе
Халидж
Аль-Хиляль
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
Остались в запасе
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Халидж - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
11
Нарушения
12
15
Офсайды
3
1
Количество передач
318
562
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Al-Khaleej Club Stadium, Saihat
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