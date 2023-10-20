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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Хиляль - Халидж
Аль-Хиляль - Халидж: обзор матча 20 октября 2023
Аль-Хиляль
20.10.2023, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Халидж
30'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Хиляль - Халидж
Замена
С. Аль-Шехри
️️️️
А. Митрович
90'
+12
90'
+6
Замена
А. Салех Аль-Хайдар
️️️️
М. Аль-Хабрани
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
С. Абдулхамид
90'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
Микаэл
90'
Замена
М. Канно
️️️️
Р. Невеш
90'
80'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
Ч. Ву-Ен
70'
Желтая карточка
Ф. Мартинш
66'
Замена
Х. Аль-Абдан
️️️️
Х. Аль-Сумайри
66'
Замена
А. Аль-Шанкити
️️️️
С. Аль-Хамсл
Желтая карточка
Р. Невеш
47'
Желтая карточка
С. Абдулхамид
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
30'
23'
Желтая карточка
Ч. Ву-Ен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
30
Микаэл
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-1-1-3-1
37
Буну
12
аш-Шахрани
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
27
Абдулхамид
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
10
Малком
9
Митрович
4-2-1-2-1
96
Аль-Хайдари
39
Аль-Хамсл
17
Лопес
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
5
Ву-Ен
88
Аль-Сумайри
77
Саид
7
Нарей
10
Мартинш
10
Шериф
27
Абдулхамид
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
27
Абдулхамид
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
9
Митрович
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
9
Митрович
30
Микаэл
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
30
Микаэл
39
Аль-Хамсл
13
Аль-Шанкити
13
Аль-Шанкити
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
25
Аль-Хайдар
25
Аль-Хайдар
3
Аль-Хабрани
88
Аль-Сумайри
99
Аль-Абдан
99
Аль-Абдан
88
Аль-Сумайри
5
Ву-Ен
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
5
Ву-Ен
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Халидж
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
17
Хассан Аль-Маджхад
ЦП
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Халидж
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
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