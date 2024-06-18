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Грузия. Лига Эровнули
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Динамо Бт - новости команды
Батуми
Грузия. Лига Эровнули
Стадион:
Батуми Арена
Сайт:
http://dinamobatumi.com/
Тренер:
Гиорги Чиабришвили
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Я не могу здесь оставаться»: Хвича рассказал об отъезде из России в 2022 году
2024.06.18 00:47
6
Мелкадзе перейдет в клуб, который выступит в Лиге чемпионов
2024.01.14 19:19
16
«Рубин» заработал 8 миллионов на трансфере Хвичи в «Наполи»
2022.09.27 18:31
1
«Бордо» арендовал экс-игрока «Рубина»
2022.08.30 13:19
Фото
«Наполи» объявил о покупке Хвичи за 10 миллионов
2022.07.01 16:49
6
Официально: Хвича перешел в «Наполи»
2022.07.01 12:45
10
Агент: «Хвича не стоит меньше 50 миллионов. Он бесценный»
2022.06.29 14:48
2
Стало известно, какую сумму получит «Рубин» за переход Хвичи в «Наполи»
2022.06.29 13:48
1
«Наполи» запретил Хвиче играть за батумское «Динамо». Скоро он вылетит в Италию
2022.06.21 23:59
2
У Хвичи 9 голевых действий в 6 последних матчах за клуб и сборную
2022.06.10 13:20
Президент батумского «Динамо» – о Хвиче в «Наполи»: «Контракт уже подписан»
2022.05.27 15:52
1
Хвича сделал дубль в матче за батумское «Динамо»
2022.05.25 22:46
Гендиректор «Рубина» – о деньгах за Хвичу: «Все будет зависеть от УЕФА, готовимся к худшему»
2022.05.23 12:44
2
«Наполи» заплатит за Хвичу 10 миллионов (Calciomercato)
2022.04.28 20:36
5
Президент «Наполи» объявил о переходе Хвичи. Контракт – до 2027 года
2022.04.27 14:43
4
Хвича забил дебютные голы за батумское «Динамо»
2022.04.18 20:34
2
Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, мы что-то получим за Хвичу»
2022.04.16 14:56
8
Семин: «Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали»
2022.04.16 13:44
2
Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»
2022.04.14 16:51
8
Давиташвили, разорвавший контракт с «Арсеналом», стал игроком батумского «Динамо»
2022.04.14 09:50
4
«Наполи» согласовал контракт с Хвичей. Он начнет играть в Италии со следующего сезона
2022.04.12 07:26
2
Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов
2022.04.07 13:32
10
Фото
Давиташвили, разорвавший контракт с «Арсеналом», тренируется с батумским «Динамо»
2022.04.06 14:51
«Наполи» готов платить Хвиче 1,1 миллиона в год
2022.04.05 17:59
«Наполи» предложит Хвиче контракт на пять лет (Tuttomercatoweb)
2022.04.05 14:38
2
Батумское «Динамо» вслед за Хвичей хочет подписать Давиташвили
2022.04.04 19:50
4
Президент батумского «Динамо»: «Хвича хотел играть за нас. Решили все через Мамуку»
2022.04.04 17:14
1
«Арсенал» интересуется Хвичей
2022.04.01 13:54
3
⚡ «Рубин» подтвердил расторжение контракта с Хвичей
2022.03.31 23:21
4
Директор батумского «Динамо»: «Хвича не вернется в «Рубин». Он расторг контракт»
2022.03.31 22:18
6
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