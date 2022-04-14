Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что клуб попытается подписать полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.

«Хвича Кварацхелия — это парень, за которым мы следим уже длительное время. Мы постараемся сделать всe возможное, чтобы привести его в «Наполи». У нас ещe есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется.

Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования.

Он интересный игрок, мы постараемся привезти его в Неаполь», — цитирует Джинтоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.