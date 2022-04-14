Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что клуб попытается подписать полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.
«Хвича Кварацхелия — это парень, за которым мы следим уже длительное время. Мы постараемся сделать всe возможное, чтобы привести его в «Наполи». У нас ещe есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется.
Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования.
Он интересный игрок, мы постараемся привезти его в Неаполь», — цитирует Джинтоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.
- Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»