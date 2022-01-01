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Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что клуб попытается подписать полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.

«Хвича Кварацхелия — это парень, за которым мы следим уже длительное время. Мы постараемся сделать всe возможное, чтобы привести его в «Наполи». У нас ещe есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется.

Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования.

Он интересный игрок, мы постараемся привезти его в Неаполь», — цитирует Джинтоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

  • Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 16:51
Комментарии8
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    Рейтинг: +26574

    Боцман59rus 27 минут назад

    _ ни чему итальянцев жизнь не учит>)))

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    Рейтинг: +867

    Лфшт 42 минуты назад

    Одного Кокорина мало в Италии, еще одного убогого решили притащить ))

    1
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    Рейтинг: +14265

    ilichkadr 50 минут назад

    Неужели Хвича упёрся ногами в стену и не хочет переходить в Наполи!? Думаю, что он на четверых готов рвануть в Неаполь.

    0
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    Рейтинг: +892

    jek718875 1 час назад

    На КОКОРИНА тоже возлагали надежды, а воз и ныне там

    0
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    Рейтинг: +61805

    portero 1 час назад

    Везете, вдруг заиграет в Наполи, хотя я думаю игрок замены, 90 минут не для него...

    0
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    Рейтинг: +15345

    Cleaner 2 часа назад

    Невысокие финансовые требования? Так у Хвичи и мастерство соответствует запросам. НИЗКОЕ. Да еще и упрям как баран...

    0
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    Рейтинг: +1338

    Беспонтий 2 часа назад

    рубину ракушку рапан с аджарии
    и бусы из италии пришлите

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    Рейтинг: +7731

    piligrim1986 2 часа назад

    прям надежды у них не хвичу)))

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