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  • Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»

Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь»

14 апреля 2022, 16:51
8

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джинтоли заявил, что клуб попытается подписать полузащитника батумского «Динамо» Хвичу Кварацхелию.

«Хвича Кварацхелия — это парень, за которым мы следим уже длительное время. Мы постараемся сделать всe возможное, чтобы привести его в «Наполи». У нас ещe есть время, нужно дождаться, когда трансферный рынок откроется.

Кварацхелия — один из первых приоритетов в нашем трансферном списке. У Хвичи есть все параметры, чтобы играть за «Наполи»: и техника, и мышление, и невысокие финансовые требования.

Он интересный игрок, мы постараемся привезти его в Неаполь», — цитирует Джинтоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

  • Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Наполи Динамо Бт Рубин Кварацхелия Хвича
Комментарии (8)
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piligrim1986
1649944395
прям надежды у них не хвичу)))
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Беспонтий
1649945080
рубину ракушку рапан с аджарии и бусы из италии пришлите
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portero
1649947412
Везете, вдруг заиграет в Наполи, хотя я думаю игрок замены, 90 минут не для него...
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jek718875
1649948590
На КОКОРИНА тоже возлагали надежды, а воз и ныне там
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ilichkadr
1649950132
Неужели Хвича упёрся ногами в стену и не хочет переходить в Наполи!? Думаю, что он на четверых готов рвануть в Неаполь.
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Лфшт
1649950581
Одного Кокорина мало в Италии, еще одного убогого решили притащить ))
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Боцман59rus
1649951467
_ ни чему итальянцев жизнь не учит>)))
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anri1703
1650025881
не плохо так Рубин кинули сейчас наверное думают надо было прошлым летом продавать
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