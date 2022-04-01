«Арсенал» интересуется Хвичей

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал трансферной целью «Арсенала».
Лондонский клуб следит за 21-летним футболистом уже несколько месяцев и готов составить конкуренцию «Наполи» в борьбе за него.
«Арсенал» хотел подписать грузина еще в марте, но АПЛ отказалась открывать дополнительное трансферное окно.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- Неделю назад хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.
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Источник: Area Napoli