безуспешная организация нервной системы сделают его пребывание где бы то ни было
весьма сомнительным
слишком трепетный для грузина
слишком пафосный даже для англичанина
хороший был татарин
Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал трансферной целью «Арсенала».
Лондонский клуб следит за 21-летним футболистом уже несколько месяцев и готов составить конкуренцию «Наполи» в борьбе за него.
«Арсенал» хотел подписать грузина еще в марте, но АПЛ отказалась открывать дополнительное трансферное окно.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- Неделю назад хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.
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