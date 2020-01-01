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«Арсенал» интересуется Хвичей

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия стал трансферной целью «Арсенала».

Лондонский клуб следит за 21-летним футболистом уже несколько месяцев и готов составить конкуренцию «Наполи» в борьбе за него.

«Арсенал» хотел подписать грузина еще в марте, но АПЛ отказалась открывать дополнительное трансферное окно.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • Неделю назад хавбек перешел в «Динамо» из Батуми.

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Источник: Area Napoli

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Комментарии4
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    Рейтинг: +938

    Беспонтий 2 часа назад

    безуспешная организация нервной системы сделают его пребывание где бы то ни было
    весьма сомнительным

    слишком трепетный для грузина
    слишком пафосный даже для англичанина

    хороший был татарин

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    Рейтинг: +15078

    Cleaner > Беспонтий 1 час назад

    И татарином он был так себе...

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    Рейтинг: +1694

    Bozigit 2 часа назад

    Купят не пожалеют. Мало игроков, которые целиком себя отдают спорту

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    Рейтинг: +15078

    Cleaner > Bozigit 1 час назад

    Игрок должен не ОТДАВАТЬ себя спорту, а приносить пользу команде. Пользы Рубину от Хвичи в последний год не было никакой. Только моменты своей медлительностью губил...(

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