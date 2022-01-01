Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии
3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

Хвича забил дебютные голы за батумское «Динамо»

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче восьмого тура чемпионата Грузии между батумским «Динамо» и «Гагрой».

Это его первые голы за новую команду. 21-летний футболист отличился в третьей игре.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта грузин расторг контракт с клубом.
  • Ожидается, что летом хавбек перейдет в «Наполи» за 8 миллионов евро.

Новости по теме
Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, мы что-то получим за Хвичу» 8
Семин: «Если «Рубин» ничего не получит за переход Хвичи в «Наполи», то их, можно сказать, обокрали» 2
Спортивный директор «Наполи»: «Сделаем все возможное, чтобы привезти Хвичу в Неаполь» 9
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 20:34
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +190

    Slavan62 1 час назад

    Пора о нем забыть

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15423

    Cleaner 1 час назад

    Батумское Динамо и чемпионат Грузии - вот реальный уровень Хвичи.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +7048

    R_a_i_n 1 час назад

    По возможности заблокировать счета Хвичи. Нужно компенсировать потраченные на него деньги. Негоже кидать так Россию.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11