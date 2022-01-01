Хвича забил дебютные голы за батумское «Динамо»

Пора о нем забыть
Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче восьмого тура чемпионата Грузии между батумским «Динамо» и «Гагрой».
Это его первые голы за новую команду. 21-летний футболист отличился в третьей игре.
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Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче восьмого тура чемпионата Грузии между батумским «Динамо» и «Гагрой».
Это его первые голы за новую команду. 21-летний футболист отличился в третьей игре.