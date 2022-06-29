Агент: «Хвича не стоит меньше 50 миллионов. Он бесценный»

Мамука Джугели, агент полузащитника Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о том, за какую сумму «Рубин» мог бы продать футболиста, если бы он не уехал в Грузию.

– Я что, гадалка? Но я думаю, что Кварацхелия меньше 50 миллионов евро не стоит.

– 50?!

– Это мое мнение. И он докажет, что больше стоит. Надеюсь. Вот ты опять смеешься, а я его знаю с детства. Он бесценный игрок, у него вообще нет потолка. Он может прибавлять и прибавлять.

Я его знаю и как человека. Он большой профессионал, который ради футбола может бросить все. Хороший человек.

До «Рубина» грузин выступал в России за «Локомотив».

Весной игрок ушел в батумское «Динамо».

Потом Хвичу купил «Наполи» за 10 миллионов евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное