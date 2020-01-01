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Агент: «Хвича не стоит меньше 50 миллионов. Он бесценный»

Мамука Джугели, агент полузащитника Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о том, за какую сумму «Рубин» мог бы продать футболиста, если бы он не уехал в Грузию.

– Я что, гадалка? Но я думаю, что Кварацхелия меньше 50 миллионов евро не стоит.

– 50?!

– Это мое мнение. И он докажет, что больше стоит. Надеюсь. Вот ты опять смеешься, а я его знаю с детства. Он бесценный игрок, у него вообще нет потолка. Он может прибавлять и прибавлять.

Я его знаю и как человека. Он большой профессионал, который ради футбола может бросить все. Хороший человек.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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