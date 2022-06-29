Агент: «Хвича не стоит меньше 50 миллионов. Он бесценный»

Мамука Джугели, агент полузащитника Хвичи Кварацхелии, ответил на вопрос о том, за какую сумму «Рубин» мог бы продать футболиста, если бы он не уехал в Грузию.
– Я что, гадалка? Но я думаю, что Кварацхелия меньше 50 миллионов евро не стоит.
– 50?!
– Это мое мнение. И он докажет, что больше стоит. Надеюсь. Вот ты опять смеешься, а я его знаю с детства. Он бесценный игрок, у него вообще нет потолка. Он может прибавлять и прибавлять.
Я его знаю и как человека. Он большой профессионал, который ради футбола может бросить все. Хороший человек.
- До «Рубина» грузин выступал в России за «Локомотив».
- Весной игрок ушел в батумское «Динамо».
- Потом Хвичу купил «Наполи» за 10 миллионов евро.
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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна