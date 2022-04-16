Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, мы что-то получим за Хвичу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

– По поводу Хвичи непонятная ситуация. С трудом представляю, что вы ничего не получили с его трансфера.

– Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварцхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать.

А по остальным иностранцам у меня вообще нет никакого понимания. У них у всех одно объяснение: мы не хотим играть, мы хотим домой, мы не знаем, что здесь будет.

Бегич, например, сказал, что у него дед или отец участвовал в войне, и у него ногу оторвало. Мы говорим, что у нас здесь нет войны. О чем ты говоришь?

Есть возможность – они уехали. Не осуждаю ребят. Больше вопросов не к ним. Карьера игрока не такая уж продолжительная. Если у нас нет еврокубков, то для чего им здесь находиться.

– А что Хвича сказал, когда прощался?

– У Хвичи, безусловно, сложная ситуация. За рубежом истерия. Ему из Грузии очень много что писали. Он мне показывал сообщения.

Он молодой искренний парень. На него оказывали огромное давление. Я попросил его доиграть и уехать только тогда, когда наступит перерыв на сборные. Он выдержал. Спасибо ему за это.

– Правда, что его «Наполи» подписал?

– Не в курсе. Узнаем.