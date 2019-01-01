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Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, мы что-то получим за Хвичу»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

По поводу Хвичи непонятная ситуация. С трудом представляю, что вы ничего не получили с его трансфера.

– Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварцхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать.

А по остальным иностранцам у меня вообще нет никакого понимания. У них у всех одно объяснение: мы не хотим играть, мы хотим домой, мы не знаем, что здесь будет.

Бегич, например, сказал, что у него дед или отец участвовал в войне, и у него ногу оторвало. Мы говорим, что у нас здесь нет войны. О чем ты говоришь?

Есть возможность – они уехали. Не осуждаю ребят. Больше вопросов не к ним. Карьера игрока не такая уж продолжительная. Если у нас нет еврокубков, то для чего им здесь находиться.

А что Хвича сказал, когда прощался?

– У Хвичи, безусловно, сложная ситуация. За рубежом истерия. Ему из Грузии очень много что писали. Он мне показывал сообщения.

Он молодой искренний парень. На него оказывали огромное давление. Я попросил его доиграть и уехать только тогда, когда наступит перерыв на сборные. Он выдержал. Спасибо ему за это.

Правда, что его «Наполи» подписал?

– Не в курсе. Узнаем.

  • Грузин выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта Хвича расторг контракт с клубом.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • Ожидается, что летом хавбек перейдет в «Наполи» за 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:56
Комментарии4
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    Рейтинг: +873

    alefreddy 7 минут назад

    ничего не получите как и за всех других сбежавших

    0
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    Рейтинг: +1045

    Artemka444 1 час назад

    Если он расторг контракт, что вы хотите получить???

    0
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    Рейтинг: +1383

    Беспонтий 1 час назад

    сайман братан
    а если не получим кто в ответе
    а ты опять закроешься на шестерик
    и вряд ли отсидишь за всё на свете

    и ты шутя уйдёшь на материк

    оппаньки погнали братва припееееееевчик

    3
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    Рейтинг: +6979

    R_a_i_n 2 часа назад

    Боюсь Хвича кинул вас. Таких много будет ещё.

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