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Гендиректор «Рубина»: «Надеюсь, мы что-то получим за Хвичу»

16 апреля 2022, 14:56
8

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопросы об уходе из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

По поводу Хвичи непонятная ситуация. С трудом представляю, что вы ничего не получили с его трансфера.

– Надеюсь, что мы что-то получим. Как раз по Кварцхелии ситуация такая, что она хоть как-то объяснима. Понятный нам человек, понятный нам агент. Можно что-то прогнозировать.

А по остальным иностранцам у меня вообще нет никакого понимания. У них у всех одно объяснение: мы не хотим играть, мы хотим домой, мы не знаем, что здесь будет.

Бегич, например, сказал, что у него дед или отец участвовал в войне, и у него ногу оторвало. Мы говорим, что у нас здесь нет войны. О чем ты говоришь?

Есть возможность – они уехали. Не осуждаю ребят. Больше вопросов не к ним. Карьера игрока не такая уж продолжительная. Если у нас нет еврокубков, то для чего им здесь находиться.

А что Хвича сказал, когда прощался?

– У Хвичи, безусловно, сложная ситуация. За рубежом истерия. Ему из Грузии очень много что писали. Он мне показывал сообщения.

Он молодой искренний парень. На него оказывали огромное давление. Я попросил его доиграть и уехать только тогда, когда наступит перерыв на сборные. Он выдержал. Спасибо ему за это.

Правда, что его «Наполи» подписал?

– Не в курсе. Узнаем.

  • Грузин выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта Хвича расторг контракт с клубом.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
  • Ожидается, что летом хавбек перейдет в «Наполи» за 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо Бт Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1650111075
Боюсь Хвича кинул вас. Таких много будет ещё.
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Беспонтий
1650113270
сайман братан а если не получим кто в ответе а ты опять закроешься на шестерик и вряд ли отсидишь за всё на свете и ты шутя уйдёшь на материк оппаньки погнали братва припееееееевчик
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Artemka444
1650115337
Если он расторг контракт, что вы хотите получить???
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alefreddy
1650118799
ничего не получите как и за всех других сбежавших
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PNZ1985
1650122622
Не надейтесь
Ответить
житель СПб
1650135079
Конечно! Перечислят они... На счет, который заморожен, 10 копеек - для приличия.
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Stavr007
1650217007
ответочка за ситуацию с локо
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ArReal
1650306328
Если ФИФА разрешила игрокам уходить бесплатно - то на что Вы надеетесь-то?
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