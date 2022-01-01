Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Неом
Новости
€ 71 млн
Неом - новости команды
Табук
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Халид Спорт Сити
Тренер:
Кристоф Гальтье
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Неом» – «Аль-Фат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Неом» – «Аль-Фат»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Аль-Хиляль» – «Неом»: кто победит в матче 6-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Трансляция
«Неом» – «Халидж»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2026
3 сентября
«Неом» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
2 сентября
Трансляция
«Аль-Рияд» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Аль-Рияд» – «Неом»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
27 августа
«Аль-Файсали» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2026
21 августа
«Аль-Файсали» – «Неом»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
20 августа
Трансляция
«Неом» – «Аль-Фейха»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Неом» – «Аль-Фейха»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Неом» – «Аль-Иттифак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 мая 2026
21 мая
«Неом» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.45
20 мая
Трансляция
«Аль-Хиляль» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Аль-Хиляль» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.45
15 мая
Трансляция
«Неом» – «Аль-Шабаб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2026
11 мая
«Неом» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 11 мая 2026 с коэффициентом 1.7
10 мая
«Аль-Фатех» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 1.68
1 мая
Трансляция
«Неом» – «Аль-Хазм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2026
28 апреля
«Неом» – «Аль-Хазм»: прогноз и ставки на матч 28 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
27 апреля
Трансляция
«Аль-Иттихад» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 апреля 2026
8 апреля
«Аль-Иттихад» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
7 апреля
«Неом» – «Аль-Фейха»: прогноз и ставки на матч 4 апреля 2026 с коэффициентом 1.90
3 апреля
«Неом» – «Аль-Таавун»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 2.1
11 марта
«Аль-Наср» едва не потерял очки без Роналду
8 марта
Трансляция
«Аль-Наср» – «Неом»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026
7 марта
«Аль-Наср» – «Неом»: прогноз на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.72
6 марта
«Неом» – «Аль-Холуд»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
27 февраля
«Аль-Фейха» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 25 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
24 февраля
1
2
Главные новости
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
23:26
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
22:48
3
Семин вынес вердикт Дзюбе
22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
21:57
3
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
21:45
В РФС прояснили ситуацию с обучением Мостового на тренера
21:27
2
Появилась новая информация о состоянии Барко
21:14
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+