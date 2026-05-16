16.05.2026, суббота, 19:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Хиляль
Аль-Хиляль
4-1-2-2-1
37
Буну
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
87
Тамбакти
19
Эрнандес
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
28
Канно
27
Мандаш
10
Малком
38
Леонардо
4-1-3-2
1
Булка
2
аль-Брейк
26
Хегази
4
Аль-Давсари
25
Абди
18
Аль-Хаджи
44
Зулиани
72
Коне
80
Месси
97
Родригес
91
Ляказетт
24
Аль-Харби
78
Ладжами
78
Ладжами
24
Аль-Харби
38
Леонардо
17
Дариси
17
Дариси
38
Леонардо
10
Малком
70
Буабре
70
Буабре
10
Малком
27
Мандаш
75
Мейте
75
Мейте
27
Мандаш
2
аль-Брейк
27
Хавсави
27
Хавсави
2
аль-Брейк
77
77
97
Родригес
61
61
97
Родригес
25
Абди
15
Аль-Ояяри
15
Аль-Ояяри
25
Абди
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Неом
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
81
Луиш Максимиану
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Ахмад Абу Расен
ВР
17
Mohammed Al-Rubaie
ВР
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
95
A. Fallatah
ЦП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Аль-Хиляль - Неом
2
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
7
Количество передач
478
351
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.09
0.63
xGP (предотвращенные голы)
0.03
0.03
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Неома», 33-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 19:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Неом»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»