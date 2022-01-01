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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Неом
Состав
€ 71 млн
Неом - состав команды
Табук
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Стадион:
Кинг Халид Спорт Сити
Тренер:
Кристоф Гальтье
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Булка Марцин
Вра
26
€ 12 млн
81
Максимиану Луиш
Вра
27
€ 3.5 млн
50
Озайби Раед
Вра
24
€ 0.1 млн
88
Mohammed Al Hakim
Вра
-
5
Сарр Маланг
Защ
27
€ 20 млн
26
Хегази Ахмед
Защ
35
€ 1 млн
2
аль-Брейк Мухаммед
Защ
34
€ 0.4 млн
27
Хавсави Ислам
Защ
24
€ 0.35 млн
4
Аль-Давсари Халифа
Защ
27
€ 0.175 млн
75
Аль-Рамма Халед
Защ
21
€ 0.1 млн
55
Mohammed Al Dossari
Защ
-
47
Younis Alshanqity
Защ
-
38
Аль-Досари Мохаммед
Защ
23
-
8
Дукуре Абдулайе
Пол
33
€ 6 млн
72
Коне Амаду
Пол
21
€ 6 млн
23
Вада Валентин
Пол
30
€ 1.4 млн
8
Аль-Гамди Файсал
Пол
25
€ 1.2 млн
15
Аль-Ояяри Абдулмалик
Пол
22
€ 0.8 млн
6
Аль-Хассан Аббас
Пол
22
€ 0.6 млн
24
Нур Абдулазиз
Пол
27
€ 0.5 млн
18
Аль-Хаджи Ала'а
Пол
30
€ 0.3 млн
7
Аль-Фараж Салман
Пол
37
€ 0.25 млн
44
Зулиани Эди
Пол
22
€ 0.2 млн
77
Muhannad Al Saad
Пол
-
10
Бенрахма Саид
Нап
31
€ 9 млн
91
Ляказетт Александр
Нап
35
€ 5 млн
7
Масурас Георгиос
Нап
32
€ 1.5 млн
19
Абу Таха Моаннад
Нап
23
€ 0.55 млн
70
Камара Аруне
Нап
28
€ 0.3 млн
71
Абду Ахмед
Нап
30
€ 0.275 млн
14
Аль-Абси Халил
Нап
25
€ 0.175 млн
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 7
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