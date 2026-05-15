«Аль-Хиляль» – «Неом»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.45

16 мая состоится матч 33-го тура саудовской Высшей лиги, в котором «Аль-Хиляль» примет «Неом». Хозяева ведут борьбу за чемпионство и не проигрывают на протяжении 23 матчей, а гости штампуют голы, но регулярно пропускают. Встреча обещает стать результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд.

«Аль-Хиляль»

Действующий чемпион продолжает борьбу за титул. Команда не проигрывает в 23 последних матчах чемпионата и забивает в 16 встречах подряд. В последних 5 матчах «Аль-Хиляль» забил 9 мячей (1,80 в среднем) и пропустил 3 (0,60). Маркос Леонардо с 23 голами в 42 матчах ведeт атаку. После ничьей с «Аль-Насром» (1:1), побед над «Аль-Халиджем» (2:1) и «Аль-Хазмом» (3:0), а также кубкового успеха над «Аль-Холудом» (2:1) команда занимает 2-е место с 78 очками. «Аль-Хиляль» выиграл последнюю очную встречу с «Неомом» (2:1) и явно намерен продлить победную серию.

«Неом»

Клуб из города будущего проводит яркий сезон. Команда забивает в 7 последних матчах подряд и наколотила 10 мячей в 5 последних встречах (2,00 в среднем). Александр Ляказетт с 12 голами в 31 матче ведeт атаку. Однако оборона пропускает в 5 последних матчах и в среднем по 1,80 мяча за игру. После победы над «Аль-Шабабом» (2:1), ничьих с «Аль-Фатехом» (2:2) и «Аль-Хазмом» (1:1), а также поражений от «Аль-Нажмы» (1:2) и победы над «Аль-Иттихадом» (4:3) команда занимает 8-е место. «Неом» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей и способен дать бой любому сопернику.

Факты о командах:

«Аль-Хиляль»

Беспроигрышная серия из 23 матчей в чемпионате

Забивает в 16 последних матчах подряд

Забивает в среднем 1,80 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 0,60 мяча за игру

«Неом»

Забивает в 7 последних матчах подряд

Забивает в среднем 2,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1,80 мяча за игру

История противостояний

«Аль-Хиляль» выиграл последнюю очную встречу (2:1)

Обе команды забили в последнем личном матче

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Неом»

«Аль-Хиляль» не проигрывает 23 матча подряд и борется за титул. «Неом» штампует голы, но регулярно пропускает. Учитывая, что хозяева находятся в феноменальной форме, а гости играют в открытый футбол, наиболее вероятным сценарием видится результативная победа «Аль-Хиляля».

Рекомендованные ставки: