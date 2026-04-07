8 апреля в рамках 29-го тура саудовской Высшей лиги «Аль-Иттихад» примет «Неом». Хозяева занимают 6-е место с 45 очками, гости расположились на 8-й строчке с 36 очками. «Аль-Иттихад» имеет преимущество домашнего поля и отличную домашнюю статистику.

«Аль-Иттихад»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда побеждает в 6 последних домашних матчах и забивает в 10 последних. «Аль-Иттихад» обязательно забивает в 7 последних матчах. В последних 5 играх хозяева забили 1.20 гола в среднем и пропустили 1.60. В личной встрече с «Неомом» в декабре 2025 года «Аль-Иттихад» победил (3:1).

«Неом»

Гости подходят к матчу в неплохой форме. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей. В последних 5 играх «Неом» забил 1.00 гола в среднем и пропустил 1.20. Лучший бомбардир – Александр Ляказетт (12 голов в 28 матчах). В личной встрече с «Аль-Иттихадом» «Неом» проиграл (1:3).

Факты о командах

«Аль-Иттихад»

«Неом»

Прогноз на матч «Аль-Иттихад» – «Неом»

«Аль-Иттихад» является фаворитом благодаря мощной домашней форме (6 побед подряд) и победе в личной встрече в декабре. «Неом» – крепкий середняк, но на выезде против «Аль-Иттихада» у него будут проблемы. Учитывая домашнюю стабильность хозяев и их преимущество в личных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Аль-Иттихада».

