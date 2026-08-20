Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Неомом» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив «Аль-Хилалю» со счетом 2:4, и пока не имеют очков. Гости, напротив, начали сезон с победы над «Аль-Фейхой» (2:1) и уже успели одержать верх над «Аль-Файсали» в Кубке короля (3:1) всего три дня назад. При этом хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей на своем поле. Сумеет ли «Аль-Файсали» взять реванш за кубковое поражение и прервать серию «Неома», или гости продлят свою победную поступь до пяти матчей?

Кто победит в матче

«Аль-Файсали» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке и на домашнем поле. Команда забивает в 23 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 2,20 гола. В очных встречах с «Неомом» хозяева также забивают в трех последних матчах. Домашняя серия впечатляет – восемь матчей без поражений в десяти последних играх на своем поле. Однако оборона вызывает опасения: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что против атакующего «Неома» может стать проблемой. В стартовом туре «Аль-Файсали» пропустил четыре мяча от «Аль-Хилаля», а в Кубке короля – три от «Неома». Тем не менее дома команда обычно забивает, и ее длительная голевая серия дает надежду на гол в предстоящей встрече.

«Неом» подходит к матчу в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча подряд, включая победы над «Аль-Фейхой» в чемпионате (2:1) и над «Аль-Файсали» в Кубке (3:1). В атаке гости стабильны – они забивают в четырех последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона действует надежнее, чем у хозяев: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В очных матчах с «Аль-Файсали» «Неом» также забивает в трех последних играх. Победная серия и уверенность в своих силах делают гостей фаворитами, особенно с учетом недавней кубковой победы над этим соперником.

Итоговый вывод: «Неом» находится в лучшей форме и уже доказал свое превосходство над «Аль-Файсали» в недавнем кубковом матче. Хозяева способны забить благодаря своей голевой серии и домашней поддержке, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Неом» имеет преимущество: две победы против одной у «Аль-Файсали», ничьих не было. При этом в последней очной встрече (Кубок короля, 18 августа 2026) «Неом» разгромил «Аль-Файсали» со счетом 3:1 на его поле. Текущая форма «Неома» – четыре победы подряд, у «Аль-Файсали» – поражение в стартовом туре и кубковый вылет. Это создает серьезное психологическое преимущество для гостей, хотя домашняя серия хозяев не позволяет списывать их со счетов.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 1 (100%) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур Аль-Файсали 0 : 2 Неом Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур Аль-Файсали 0 : 2 Неом

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Неома» с разницей как минимум в один мяч. Гости находятся в отличной форме, уверенно обыграли «Аль-Файсали» в Кубке и имеют более надежную оборону. Хозяева дома опасны и обязательно забьют, но их защита вряд ли выдержит давление «Неома». Рекомендуемая ставка – победа «Неома» с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Неомом» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.