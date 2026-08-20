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«Аль-Файсали» – «Неом»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

20 августа 2026 9:16
Аль-Файсали - Неом
21 авг. 2026, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
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2.20
Победа «Неома» с форой (-1)
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Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Неомом» пройдет 21 августа 2026 года. Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив «Аль-Хилалю» со счетом 2:4, и пока не имеют очков. Гости, напротив, начали сезон с победы над «Аль-Фейхой» (2:1) и уже успели одержать верх над «Аль-Файсали» в Кубке короля (3:1) всего три дня назад. При этом хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в восьми из десяти последних матчей на своем поле. Сумеет ли «Аль-Файсали» взять реванш за кубковое поражение и прервать серию «Неома», или гости продлят свою победную поступь до пяти матчей?

Кто победит в матче

«Аль-Файсали» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке и на домашнем поле. Команда забивает в 23 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр ее атака приносит 2,20 гола. В очных встречах с «Неомом» хозяева также забивают в трех последних матчах. Домашняя серия впечатляет – восемь матчей без поражений в десяти последних играх на своем поле. Однако оборона вызывает опасения: в среднем 1,40 пропущенного мяча за последние пять игр, что против атакующего «Неома» может стать проблемой. В стартовом туре «Аль-Файсали» пропустил четыре мяча от «Аль-Хилаля», а в Кубке короля – три от «Неома». Тем не менее дома команда обычно забивает, и ее длительная голевая серия дает надежду на гол в предстоящей встрече.

«Неом» подходит к матчу в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча подряд, включая победы над «Аль-Фейхой» в чемпионате (2:1) и над «Аль-Файсали» в Кубке (3:1). В атаке гости стабильны – они забивают в четырех последних матчах, а в среднем за пять игр их атака приносит 1,40 гола. Оборона действует надежнее, чем у хозяев: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять встреч. В очных матчах с «Аль-Файсали» «Неом» также забивает в трех последних играх. Победная серия и уверенность в своих силах делают гостей фаворитами, особенно с учетом недавней кубковой победы над этим соперником.

Итоговый вывод: «Неом» находится в лучшей форме и уже доказал свое превосходство над «Аль-Файсали» в недавнем кубковом матче. Хозяева способны забить благодаря своей голевой серии и домашней поддержке, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Неом» имеет преимущество: две победы против одной у «Аль-Файсали», ничьих не было. При этом в последней очной встрече (Кубок короля, 18 августа 2026) «Неом» разгромил «Аль-Файсали» со счетом 3:1 на его поле. Текущая форма «Неома» – четыре победы подряд, у «Аль-Файсали» – поражение в стартовом туре и кубковый вылет. Это создает серьезное психологическое преимущество для гостей, хотя домашняя серия хозяев не позволяет списывать их со счетов.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 1 (100%)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Файсали
0 : 2
21.08.2026
Неом
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Файсали
0 : 2
21.08.2026
Неом

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Файсали
1
Фернандо Пачеко
ВР
4
Абдулайе Сек
(К) ЦЗ
3
Khalid Al-Harbi
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
50
M. Al Shanqiti
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
77
Abdulrahman Al-Shereaf
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Александре Менди
ЦФ
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
Неом
1
Марцин Булка
ВР
27
Ислам Хавсави
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
(К) ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
14
Халил Аль-Абси
ЛВ
44
Эди Зулиани
АП
15
Абдулмалик Аль-Ояяри
АП
72
Амаду Коне
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аль-Файсали
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
88
Saud Haddad
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
95
A. Fallatah
ЦП
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
37
Wael Kadan
ЦФ
Неом
33
Abdurahman Daghriry
ВР
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
19
Моаннад Абу Таха
ЛВ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
77
Muhannad Al Saad
ЦП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
70
Аруне Камара
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
4
Сек
5
Жиротто
50
3
20
Сеоане
77
13
Бассогог
10
Бонгонда
14
Аль-Могрен
19
Менди
3-3-4
1
Булка
2
аль-Брейк
5
Сарр
27
Хавсави
7
Масурас
72
Коне
14
Аль-Абси
91
Ляказетт
10
Бенрахма
15
Аль-Ояяри
44
Зулиани
77
88
88
77
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
14
Аль-Могрен
95
95
14
Аль-Могрен
37
37
14
Аль-Абси
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
14
Аль-Абси
91
Ляказетт
77
77
91
Ляказетт
7
Масурас
19
Абу Таха
19
Абу Таха
7
Масурас
10
Бенрахма
70
Камара
70
Камара
10
Бенрахма
Остались в запасе
Аль-Файсали
Неом
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
Главный тренер
Джованни Солинас
33
Abdurahman Daghriry
ВР
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
26
Mohammed Al-Hasawi
ВР
70
Мохаммед Джахфали
ЦЗ
99
Ахмад Аль-Мемаид
ЦЗ
2
Yaseen Barnawi
ЦЗ
87
Abdullah Bin Subayt
ЦП
Остались в запасе
33
Abdurahman Daghriry
ВР
38
Mohammed Dakhil Al-Dawsari
ЦЗ
55
Mohammed Al Dossari
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Ahmed Al-Anzi
ЦФ
Главный тренер
Джованни Солинас
Главный тренер
Кристоф Гальтье

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Неома» с разницей как минимум в один мяч. Гости находятся в отличной форме, уверенно обыграли «Аль-Файсали» в Кубке и имеют более надежную оборону. Хозяева дома опасны и обязательно забьют, но их защита вряд ли выдержит давление «Неома». Рекомендуемая ставка – победа «Неома» с форой (-1) с коэффициентом 2.2. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Саудовской Высшей лиги между «Аль-Файсали» и «Неомом» состоится 21 августа 2026 года и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Аль-Файсали» – «Неом»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Саудовской Аравии 2026/2027

2.20
Победа «Неома» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Неом Аль-Файсали
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