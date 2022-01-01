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Украинская Премьер-лига 2026/2027
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Эпицентр
Новости
€ 4 млн
Эпицентр - новости команды
Каменец-Подольский
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
им. Г. Тонкочеева
Сайт:
http://fcepicentr.com.ua/
Тренер:
Сергей Нагорняк
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Таблица
В чемпионате Украины повторили рекорд по голам
Вчера, 20:49
«Динамо Киев» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2026
Вчера, 14:20
«Динамо Киев» – «Эпицентр»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Украины 2026/2027
13 сентября
«Эпицентр» – «Буковина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эпицентр» – «Буковина»: кто победит в матче 5-го тура Премьер-лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Кудровка» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Кудровка» – «Эпицентр»: кто победит в матче 4 тура Премьер-лиги 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 августа 2026
14 августа
«Эпицентр» – «Верес»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Украины 2026/2027
13 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Эпицентр» – «Шахтер»: кто победит в матче 2 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Оболонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2026
2 августа
«Эпицентр» – «Оболонь»: кто победит в матче 1 тура Премьер-лиги 2026
1 августа
Трансляция
«Эпицентр» – «Полтава»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Эпицентр» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.80
22 мая
Трансляция
«Металлист 1925» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Металлист 1925» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 2.15
15 мая
Трансляция
«Эпицентр» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Эпицентр» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.4
11 мая
Трансляция
«Оболонь» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«Оболонь» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.25
8 мая
Трансляция
«Верес» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Верес» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.9
1 мая
Трансляция
«Эпицентр» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Эпицентр» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
26 апреля
Трансляция
«Эпицентр» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
Трансляция
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Заря» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.1
11 апреля
Трансляция
«Эпицентр» – «Кудровка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
«Эпицентр» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
5 апреля
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